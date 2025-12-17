누리호 이후 첫 민간 도전…한국 민간 우주발사체 오늘 상업발사

발사대로 이송하는 이노스페이스 '한빛-나노'. 이노스페이스 제공

누리호의 뒤를 잇는 국내 민간 우주발사체가 첫 상업발사에 도전한다.

우주발사체 기업 이노스페이스는 18일 오전 3시 45분(현지시간 17일 오후 3시 45분) 브라질 알칸타라 우주센터에서 발사체 ‘한빛-나노’를 발사한다.

임무명은 ‘스페이스워드’로, 고도 300㎞에 브라질과 인도의 궤도 투입 목적 소형위성 5기, 비분리 실험용 장치 3기 등 탑재체 8기를 실어 나르는 것이 목표다.

한국 주류회사 부루구루의 알루미늄 캔 모형 1종도 함께 실린다. 탑재 중량은 18㎏이다.

이노스페이스 한빛-나노 앞에 선 임직원과 브라질 공군. 이노스페이스 제공

이들 탑재체를 실은 한빛-나노는 현지시간 15일 오전 발사대로 이송했다.

한빛-나노는 길이 21.8m, 지름 1.4m의 2단형 우주발사체로, 최대 90㎏의 탑재체를 고도 500㎞ 태양동기궤도에 투입할 수 있다.

발사 후 약 54초 만에 음속을 돌파하고, 이후 1단 분리와 페어링 분리를 거쳐 약 7분 30초 뒤 탑재체를 사출할 예정이다.

정부 주도로 개발된 누리호에 이어 민간이 주도하는 첫 상업 발사체의 성공 여부는 향후 국내 우주산업 생태계 확장의 중요한 분수령이 될 것으로 전망된다.

이노스페이스는 이번 발사 과정을 유튜브를 통해 생중계한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지