트럼프 "난 술 안 마시나 마셨으면 중독됐을 가능성 높아"

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 자신을 '알코올 중독자 성격'으로 표현한 수지 와일스 백악관 비서실장의 인터뷰 발언을 옹호했다.



트럼프 대통령은 이날 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 "알다시피 난 술을 마시지 않는다. 그건 모두 알고 있다"고 전제했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

그러면서 "나는 '만약 내가 술을 마셨다면 알코올 중독자가 될 가능성이 매우 높았을 것'이라고 자주 말해왔다"며 자신이 "매우 소유욕이 강한 사람"이기 때문이라고 말했다.



트럼프 대통령은 "난 자신에 대해 그런 말을 여러 번 했다. 내가 술을 마시지 않는 사람이라 다행이다. 만약 마셨다면, 충분히 그럴 수 있었을 것"이라고 와일스 실장의 표현을 거듭 옹호했다.



그는 스스로 "소유욕이 강하고 중독적인 유형의 성격(possessive and addictive type personality)"이라며 "나는 그 말을 아주 여러 번 했다"고 덧붙였다.



앞서 와일스 실장은 이날 공개된 대중문화 월간지 '배니티 페어' 인터뷰에서 트럼프 대통령이 "알코올중독자의 성격을 가졌다"며 "그는 자신이 할 수 없는 일은 없다는 시각으로 행동한다"고 말했다.



자신이 보좌하는 대통령을 '알코올 중독자 성격'으로 표현했다는 점에서 파장이 예상됐는데, 트럼프 대통령은 스스로 자신을 이렇게 여긴다고 말해 왔으며, 따라서 와일스 실장의 발언은 문제 될 게 없다는 취지로 해석된다.



트럼프 대통령은 와일스 실장의 인터뷰 기사는 읽어보지 않았다면서도 "사실관계가 틀렸고, 인터뷰어가 매우 잘못된 방향으로 이끌었다고 들었다"고 말했다.



그는 해당 잡지의 인터뷰어에게 "충분한 접근 권한도 없었고, 인터뷰도 아주 짧은 몇 차례뿐이었다. 그리고 수지는 일반적으로 인터뷰를 하지 않는다"고 지적했다.



와일스 실장을 여전히 신뢰하느냐는 질문에 트럼프 대통령은 "그녀는 정말 훌륭하다(She's fantastic)"고 답했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지