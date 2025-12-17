현금 20억 들고 2만명 몰렸다…청약 487대1 기록한 아파트? [수민이가 궁금해요]

서울 강남구 역삼센트럴자이(역삼동 758·은하수·760 재건축) 1순위 청약에 2만1000명이 넘는 청약자가 몰렸다. 10·15 대책 시행에 따른 대출 규제로 상당한 현금 동원력이 요구되지만, 시세 차익이 커 실수요자들이 대거 청약에 나선 것으로 풀이된다.

역삼센트럴자이 주경 투시도. GS건설·포애드원 제공

16일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 진행된 역삼센트럴자이 1순위 청약 결과 44가구 모집에 2만1432명이 신청해 평균 487.1대 1의 경쟁률로 모든 주택형이 마감됐다.

주택형별로 전용면적 59㎡의 경쟁률이 1692.3대 1로 가장 높았다. 이어 전용 84㎡A(467.5대 1), 84㎡D(154.0대 1), 84㎡C(141.0대 1), 84㎡B(115.5대 1), 122㎡(109.6대 1)의 순이었다.

이 단지의 분양가는 상한제가 적용돼 최고가 기준으로 전용 59㎡형 20억1200만원, 84㎡형 26억9700만∼28억1300만원, 122㎡형 37억9800만원으로 책정됐다.

지난달 이 단지 인근에 있는 역삼푸르지오 전용 59㎡형이 29억6000만원(24층)에 매매되고, 개나리래미안 전용 84㎡형이 35억원(7층)에 팔린 점을 고려할 때 당첨 시 수억원의 시세 차익이 예상된다.

전날 진행된 특별공급에서도 43가구 모집에 총 1만1007명이 신청해 255.9대 1의 높은 경쟁률을 보였다.

유형별로는 생애최초(4884명), 신혼부부(4382명), 다자녀가구(1629명), 노부모부양(87명), 기관추천(25명) 순으로 청약자가 많았다.

단지는 지하 3층∼지상 17층, 4개 동, 총 237가구 규모로 조성된다. 이 가운데 87가구가 일반분양으로 공급됐다.

단지는 지하철 수인분당선 한티역과 2호선·수인분당선 환승역인 선릉역을 도보로 이용할 수 있는 위치에 들어선다. 도곡초, 역삼중, 도곡중, 단국대사대부중·고, 진선여중·고와 대치동 학원가도 가깝다.

이마트 역삼점, 롯데백화점 강남점, 롯데시네마 도곡점 등 쇼핑·문화시설과 삼성서울병원, 강남세브란스병원과 같은 상급종합병원도 도보권이다. 단지 주변에 매봉산, 도곡근린공원, 양재천 등의 자연환경도 갖췄다. 입주는 2028년 8월 예정이다.

서울 남산에서 내려다 본 아파트. 연합뉴스

한편 이달 청약에 들어가는 비(非)규제지역 단지들은 자금 마련 부담이 덜해 수요자들의 관심을 모으고 있다.

경기 용인시 처인구에선 ‘용인 푸르지오 원클러스터파크’가 17일 특별공급을 시작으로 청약 신청을 진행한다. 6개 동(지하 2층∼지상 29층) 전용 80∼134㎡ 710채를 일반 분양한다.

경기 이천시 중일동에서는 ‘이천중리 금성백조 예미지’가 공급된다. 12개 동(지하 2층∼지상 최고 20층)의 전용 59∼84㎡ 1009채가 22일부터 청약 신청을 받는다.

HDC현대산업개발은 울산 중구 반구동 일원에 ‘태화강센트럴아이파크’를 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 최고 28층, 6개동, 총 704가구 규모다. 전용면적 84㎡ 단일 주택형으로 구성된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지