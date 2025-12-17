위성락 안보실장 방미…한미정상회담 후속조치 논의

위성락 대통령실 국가안보실장이 16일(현지시간) 한미 정상회담(10월29일)의 후속 조치와 한반도 평화 문제를 협의하기 위해 미국 수도 워싱턴DC를 방문했다.
위 실장은 이날 덜레스국제공항을 통해 입국한 뒤 기자들과 만난 자리에서 “(한미정상회담 합의 이행에)정치적 비중을 실어주려면 고위급 대화가 있는 게 좋겠다 싶어 방미했다”며 “안보 사안도 대통령실과 백악관이 관여해야 (진척이) 빨라진다”고 밝혔다.
위 실장은 이번 방미 기간 자신의 카운터파트(대화 상대방)인 마코 루비오 국무장관 겸 백악관 국가안보보좌관뿐 아니라 원자력 분야 주무 장관인 크리스 라이트 에너지부 장관도 만날 예정이라고 소개했다.
위 실장은 미측과의 이번 협의에서 한국의 우라늄 농축과 사용후 핵연료 재처리, 핵추진잠수함 건조 등 한미정상회담 공동 팩트시트에 포함된 사항들의 신속한 이행 방안을 논의할 예정이다.
또 대북정책 공조 방안에 대해서도 의견을 교환할 것으로 알려졌다.
