위성락 안보실장 방미…한미정상회담 후속조치 논의

위성락 대통령실 국가안보실장이 16일(현지시간) 한미 정상회담(10월29일)의 후속 조치와 한반도 평화 문제를 협의하기 위해 미국 수도 워싱턴DC를 방문했다.

위 실장은 이날 덜레스국제공항을 통해 입국한 뒤 기자들과 만난 자리에서 “(한미정상회담 합의 이행에)정치적 비중을 실어주려면 고위급 대화가 있는 게 좋겠다 싶어 방미했다”며 “안보 사안도 대통령실과 백악관이 관여해야 (진척이) 빨라진다”고 밝혔다.

위성락 국가안보실장이 미국 트럼프 행정부와 한미 정상회담 후속 조치와 대북 공조 등을 논의하기 위해 16일 오전 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 미국 워싱턴 D.C. 로 출국하고 있다. 뉴시스

위 실장은 이번 방미 기간 자신의 카운터파트(대화 상대방)인 마코 루비오 국무장관 겸 백악관 국가안보보좌관뿐 아니라 원자력 분야 주무 장관인 크리스 라이트 에너지부 장관도 만날 예정이라고 소개했다.

위 실장은 미측과의 이번 협의에서 한국의 우라늄 농축과 사용후 핵연료 재처리, 핵추진잠수함 건조 등 한미정상회담 공동 팩트시트에 포함된 사항들의 신속한 이행 방안을 논의할 예정이다.

또 대북정책 공조 방안에 대해서도 의견을 교환할 것으로 알려졌다.

