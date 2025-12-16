최저 -2도, 낮최고 14도, 동해 바람 강하고 물결 높아 [내일 날씨]

뉴스1

수요일인 17일 출근길에는 도로살얼음(블랙아이스)과 안개를 조심해야 한다. 16일 밤까지 중부지방에 비 또는 눈이 이어질 전망이기 때문이다.

동해중부해상과 동해남부북쪽먼바다에 17일 새벽부터 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ 높이로 높게 일겠다. 항해나 조업시 유의해야 한다.

기상청에 따르면 서울을 비롯한 수도권과 강원내륙·산지 곳곳에 비와 눈이 내린 가운데 밤까지 수도권·강원내륙·강원산지·충남북부·충북중부·충북북부에 비 또는 눈이 이어지겠다.

강원남부내륙·산지와 충북북부에는 17일 새벽까지 강수가 이어지는 곳이 있겠다.

이날 내린 눈비는 밤사이 기온이 떨어지면서 그대로 얼겠다.

눈비가 내려 대기 중 풍부해진 수증기가 기온 하강에 따라 응결, 수도권과 강원내륙·산지, 세종·충남북부내륙, 충북중·북부 등에 16일 밤부터 17일 오전까지 가시거리를 200ｍ 미만으로 떨어뜨리는 짙은 안개도 끼겠다. 나머지 지역에도 가시거리 1㎞ 미만 안개가 발생하겠다.

강이나 호수, 골짜기 주변에는 안개가 더 짙게 끼겠으니 주의해야 한다.

17일 기온은 아침 최저 -2∼8도, 낮 최고 5∼14도로 예년 이맘때보다 높은 수준을 유지하겠다.

수도권 등 중서부 지역은 미세먼지도 짙겠다.

국립환경과학원에 따르면 17일 수도권과 충청, 전북의 미세먼지 농도가 '나쁨' 수준으로 높겠다.

나머지 지역 중 강원영서·광주·전남은 오전까지, 제주는 오전 중, 대구와 경북은 새벽에서 낮까지, 부산·울산·경남은 오전에서 낮까지 미세먼지가 '나쁨' 수준으로 짙을 전망이다.

동해북부해상 고기압 가장자리를 타고 동풍이 불어 들면서 강원산지·동해안에 17일 오전부터 밤까지, 경북북부동해안·북동산지에 늦은 오후부터, 경북남부동해안에 밤부터 비나 눈이 오겠다.

17일 예상 강수량은 강원동해안 5∼10㎜, 강원산지·경북북부동해안·경북북동산지·울릉도·독도 5㎜ 안팎, 경북남부동해안 5㎜ 미만, 제주도 1㎜ 안팎이다.

눈이 내린다면 강원산지에 1∼3㎝, 경북북동산지에 1㎝ 미만 쌓일 것으로 전망된다.

