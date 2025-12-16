[현장] “매운 한국 고추의 뒷맛이 ‘킥’”…애드워드 리 셰프가 픽한 ‘진짜 매운 맛’ 위스키

“처음 홍고추 아이디어를 들었을 땐 ‘미친 짓’이라고 생각했어요. 하지만 ‘괴짜’같아도 늘 혁신적이면서 완벽한 결과물을 만들어내는 앤드류를 믿었죠. 홍고추를 활용하는 건 쉽지 않은 작업이었지만, 완벽한 밸런스를 갖춘 ‘레드 페퍼(홍고추) 캐스크’가 탄생했습니다.”

도정한 기원 위스키 대표와 에드워드 리 셰프가 16일 서울 홍대 라이즈호텔 사이드노트 클럽에서 열린 '기원 레드 페퍼 캐스크' 공개 행사에서 제품을 소개하고 있다. 박윤희 기자

16일 오전 서울 홍대 라이즈호텔 사이드노트 클럽에서 열린 ‘기원 레드 페퍼 캐스크’(Ki One Red Pepper Cask) 출시 기념 행사에서 도정한 기원 대표는 홍고추 위스키 아이디어를 낸 앤드류 샌드(Andrew Shand)를 소개하며 이같이 말했다.

위스키의 본고장 스코틀랜드 출신의 40년 경력 위스키 마스터 디스틸러 앤드류가 ‘가장 한국적인 맛’을 구현하기 위해 우리 전통 재료 고추를 위스키에 도입한 것이다. 앤드류는 “시장 몇 곳을 돌아다니며 자양동에서 가장 매운 고추를 찾았다. 10kg이나 샀는데 깎아주지 않더라”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이날 첫 선을 보인 ‘레드 페퍼 캐스크’는 국내 최초 싱글몰트 위스키 기원이 지향하는 바를 상징적으로 보여주는 한정판 제품이다. 총 1500병 한정 생산되며, 도수는 캐스크 원액 기준 약 55도로 출시될 예정이다.

도 대표는 “희석하면 3000병 이상까지 늘릴 수 있지만 맛을 지키기 위해 그렇게 하지 않았다”면서 “생산된 1500병 중 200병은 미국 시장에 출시할 계획이다”라고 말했다.

특히 이번 신제품은 넷플릭스 ‘흑백요리사’로 잘 알려진 ‘에드워드 리(Edward Lee)’ 셰프와 협업해 더 주목을 받고 있다. 에드워드 리 셰프는 “한국의 역동적인 사계절이 빚어낸 ‘기원’ 위스키의 독창적인 풍미에서 켄터키 버번과는 또 다른 매력과 한국인으로서의 자부심을 느꼈다”며 “한국 최초의 싱글몰트 위스키가 가진 서사를 세계에 알리는 데 기여하고 싶다”고 말했다.

에드워드 리 셰프는 ‘레드 페퍼 캐스크’와 어울리는 한국 식재료를 활용한 요리를 선보여 현장에서 큰 호응을 얻었다. 이날 김치 퓨레 소스를 곁들인 떡볶이와 치킨 팝콘, 해초 전복 밀푀유, 구운 케일과 뿌리 채소 등이 테이블에 올라왔다.

기원 위스키가 선보인 위스키 '레드 페퍼 캐스크'와 에드워드 리 셰프가 직접 만든 페어링 음식. 박윤희 기자

일반적으로 매운 한국 음식은 맛과 향이 강해 위스키 맛을 제대로 느끼기 어렵다. 하지만 떡볶이를 한 입 머금 은 채 ‘레드 페퍼 캐스크’를 마시자 위스키 본연의 맛이 그대로 느껴졌다. 도 대표는 “대부분 위스키는 바에서 즐기는 술이라고 생각하지만 ‘레드 페퍼 캐스크’는 매운 한국 음식과 잘 어울린다”고 말했다.

이어 “에드워드 리 셰프는 요리를 통해 보여준 ‘경계를 허무는 혁신’뿐만 아니라, 위스키 작가로서 보여준 ‘술에 대한 진지한 탐구 정신’을 겸비한 인물”이라며 “한국계 미국인으로서 두 문화를 융합해 독자적인 영역을 구축한 그와 함께, 한국 위스키의 우수성을 세계 무대에 알리는 여정을 함께하게 되어 영광이다”고 말했다.

앤드류 샌드(Andrew Shand) 기원 위스키 마스터 디스틸러가 홍고추 위스키 탄생 스토리를 설명하고 있다. 박윤희 기자

앤드류는 “한국의 매운맛을 대표하는 홍고추와 위스키 본연의 맛을 살리는 작업은 쉽지 않았지만 재밌는 일이었다”면서 “위스키를 만들 때 좋은 밸런스를 중요하게 생각했다. 뒷맛에 매운 ‘킥’이 올라오는 것이 포인트”라고 말했다.

기원과 에드워드 리 셰프는 이번 협업을 시작으로 내년에도 추가로 프로젝트를 선보일 계획이다. 도 대표는 “벌써 재밌는 콜라보를 기획하고 있고, 재밌는 아이디어도 넘칠 정도로 많다”면서 “좀 더 구체화해서 좀 더 재밌고 혁신적인 시도를 해 볼 생각이다”고 말했다.

