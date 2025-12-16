제주도, 김민영 넷플릭스 아태 VP에 명예도민증 수여

제주도는 16일 제주문화 콘텐츠의 세계화에 기여하고 있는 김민영 넷플릭스 아시아태평양 콘텐츠 부문 총괄부사장(VP)을 명예도민으로 선정했다고 밝혔다.

오영훈 제주도지사가 16일 넷플릭스서비스 코리아에서 김민영 아시아태평양 콘텐츠 부문 총괄부사장(왼쪽)에게 명예도민증을 전달하고 기념 촬영하고 있다. 제주도 제공

오영훈 제주도지사는 이날 넷플릭스서비스 코리아에서 김민영 총괄부사장에게 명예도민증을 전달했다.

제주도는 지난 5월 16일 전국 광역지자체 처음으로 넷플릭스와 ‘제주 문화관광과 콘텐츠 활성화를 위한 업무협약’을 맺고 제주문화 콘텐츠의 세계화를 본격 추진하고 있다.

최근 넷플릭스는 제주 출신 배우 고두심을 비롯해 한석규, 윤계상, 추자현, 유재명, 김종수를 주연으로 한 시리즈 ‘괸당(가제)’ 제작을 확정하고 촬영에 돌입했다. 이 시리즈는 제주 특유의 지역성을 바탕으로 펼쳐지는 세 가문의 이야기가 중심이다.

넷플릭스는 ‘킹덤: 아신전’, ‘수리남’과 같은 작품을 제주에서 촬영했으며, 제주어를 제목으로 한 드라마 ‘폭싹 속았수다’를 통해 제주문화 콘텐츠 세계화에 기여를 해왔다.

오영훈 지사는 “넷플릭스와의 협력은 제주문화와 관광산업을 더욱 활성화 하는 중요한 계기가 되고 있다”며 “상생할 수 있는 콘텐츠를 지속 발굴하면서 지역 경제와 브랜드 가치를 더욱 높이는 데 긍정적인 영향이 미치길 기대한다”고 말했다.

김민영 총괄부사장은 “제주와 넷플릭스가 함께 만들어 나갈 더 많은 기회를 기대하고 있다”며 “제주문화의 글로벌 확산에 많은 노력을 기울이겠다”고 답했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지