이학재 인천공항 사장 “유학생 책 어떻게 전수조사하나”

이학재 인천국제공항공사 사장은 이재명 대통령이 지시한 '책갈피 달러 전수조사'가 현실적으로 가능하지 않다고 밝혔다.

이재명 대통령(왼쪽), 이학재 인천국제공항공사 사장. 연합뉴스

이 사장은 16일 인천 중구 공사 대회의실에서 열린 기자간담회에서 "책갈피 속에 100달러짜리를 끼워 넣었을 때 검색 안 되는 부분을 전수조사를 통해서 할 수 있느냐 하는 말씀은 실질적으로 가능하지 않다"며 "공항 운영에도 문제가 되지만 여객들에게 굉장한 불편을 끼쳐 서비스 차원에서도 어렵다"고 말했다.

이 사장은 또 “유학생들 같은 경우에 책을 수십 권을 갖고 나갈 수도 있는데 그런 것들을 전부 전수조사 한다는 것은 불가능한 일로 생각한다”고 설명했다.

앞서 이 대통령은 지난 12일 국토교통부 등의 업무보고에서 "수만 달러를 100달러짜리로 책갈피처럼 (책에) 끼워서 (해외로) 나가면 안 걸린다는데 실제 그러냐"고물었으나 이 사장이 제대로 답변하지 못하자 공개 질타했다.

그러면서 이런 밀반입에 대비해 공항에서 책에 대해 전수조사를 실시할 것을 지시했다.

이 사장은 전수조사가 어렵다면 어떤 방안을 검토하는지 묻는 말에는 "대통령께서도 관심이 많으시고 전 국민적 관심이 높아져 지금 하고 있는 보안 검색을 더 강화할 것"이라며 "세관에서 더 좋은 방안이 있다면 저희가 협의를 하니, 더 좋은 방법이 있다면 도움 되지 않을까 싶다"고 했다.

이학재 인천국제공항공사 사장이 16일 인천국제공항공사 회의실에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 인천국제공항공사 제공

향후 거취를 묻는 말에는 "임기가 정해진 자리라 다른 생각은 별도로 해보지 않았다"며 사퇴는 고려하지 않는다고 일축했다.

그는 "(대통령실에서도) 직접적으로 거취를 표명하라 연락받은 적 없고, 크게 의식하지 않고 있다"고 했다.

이와 관련 외화 불법 반출 단속은 기본적으로 '세관'의 업무이다. 공항 보안검색 과정에서 이를 발견하면 세관에 인계하게 돼 있다. 올해 들어 11월까지 인천공항이 적발해 세관에 인계한 외화 불법 반출 규모는 약 360억원 수준이다.

이날 공사는 여객터미널의 항공사 이전과 재배치에 따른 운영 준비계획을 발표했다. 에어부산과 에어서울이 올해 3분기부터 제2여객터미널에서 운항을 시작한 가운데 아시아나항공도 내년 1월14일부터 제2여객터미널로 자리를 옮긴다. 현재는 총여객의 66%가 제1여객터미널로 몰리는 상황인데, 항공사 이전에 따라 49% 수준으로 줄어들며 터미널의 혼잡이 완화될 것으로 공사는 기대했다.

올 한해 인천국제공항을 이용한 국제선 여객은 7352만명, 총여객은 7404만명으로 전망된다. 내년 국제선 여객은 올해보다 2.1%가량 늘어난 7507만명에 이를 것으로 예측된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지