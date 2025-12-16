문체부 장관 "K팝 글로벌 확산에 전력…5만 석 돔구장 건설"

문화체육관광부는 16일 한류 대표 콘텐츠인 K팝 진흥을 위해 전방위적인 공연환경 개선 정책을 마련하겠다고 밝혔다.



공연장으로 쓸 5만 석 규모의 돔구장을 새로 짓고, 서울과 고양 등 여러 지자체에 아레나도 만들어 K팝 저변 확대에 전력을 다할 방침이다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 16일 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령에게 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스

최휘영 문체부 장관은 이날 세종시 정부세종컨벤션센터 진행된 문체부의 대통령 업무보고에서 "K-팝의 세계적 위상이 더욱 확고해질 수 있도록 글로벌 확산에 힘을 쏟겠다"고 말했다.



우선 K팝 공연장 부족 문제를 해결하기 위해 공연장 확충을 추진한다. 구체적으로 단기적·중기적·장기적 과제로 체계화했다.



최 장관은 "단기적으로는 내년에 지방에 있는 체육시설들을 (공연장으로) 활용할 계획"이라며 "체육시설의 음향과 조명시설을 조금만 보강하면 공연장으로 잘 활용할 수 있을 것"이라고 설명했다.



이어 "중기적으로 서울 아레나, 고양 아레나 등 다양한 지자체에서 이미 아레나 건설을 시작하고 있다"며 "차질 없이 건설이 이뤄지면 2027년이나 2028년쯤에 몇 개의 아레나가 만들어지게 된다"고 말했다. 아레나 건설에는 체육기금을 활용하겠다는 계획도 밝혔다.



문체부는 또 5만명 이상을 수용할 수 있는 돔구장을 짓겠다는 장기적 목표도 공개했다. 최 장관은 "우리도 5만 석 규모의 돔구장을 갖춰야 할 필요가 있다"며 "스포츠용 돔구장을 공연장으로 쓰는 일본과 달리 우리는 미리 스포츠와 공연 양쪽을 다 반영해 계획하고 있다"고 말했다.



침체한 한국 영화 산업을 활성화하기 위한 지원 정책도 보고했다. 최 장관은 "영화·영상 산업이 산업적으로 결실을 맺을 수 있도록 다양한 전략을 구사하겠다"며 "'극장 가치의 재발견 프로젝트'와 함께 '구독형 영화 패스 제도'를 도입해 극장 관객 수를 다시 회복할 수 있게 하겠다"고 강조했다.



문화유산을 활용한 K-컬처 진흥 방안도 설명했다. 최 장관은 "국립중앙박물관을 더 편안하게 관람할 수 있도록 증설 계획을 세워서 세계 3대 박물관으로 키우겠다"며 "우리가 남기는 모든 디지털 자산을 후세에 안전하게 물려줄 수 있도록 '디지털 외규장각'을 세우는 프로젝트도 착수하겠다"고 말했다.



이와 함께 기초예술 진흥을 위해 복지·금고 등 생계 지원책을 강화하고, 문학·연극·미술 등 다양한 기초 예술의 창작 지원을 확대하겠다는 방침도 밝혔다.



또 지역 간 문화 격차를 줄이기 위해 지역에서 K팝 아이돌의 공연이나 '신라 금관전'과 같은 유명한 전시회가 더 자주 열릴 수 있게 하겠다고 보고했다.

