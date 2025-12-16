‘내부혁신’ 목청 높이는 野 초·재선… ‘대여투쟁’ 장동혁 지도부 기로에

국민의힘 초·재선 의원들이 내년 지방선거를 6개월 앞두고 당 지도부를 향해 쓴소리를 내뱉었다. 장동혁 대표 취임 후 4개월이 돼가지만 당 지지율이 좀처럼 반등하지 못하고 있는 가운데, 당내 갈등이 심화하는 조짐까지 나타나고 있기 때문이다.

유정복 인천광역시장. 연합뉴스

유정복 인천광역시장은 16일 재선 모임 ‘대안과 책임’이 개최한 ‘지방선거 D-6개월, 어떻게 해야 승리할 수 있나’ 토론회에서 “지금 민심은 ‘더불어민주당은 못 믿겠다, 그러나 국민의힘은 더 못 믿겠다’라는 것”이라며 “다들 위기라고 말하지만 이를 실제로 뒷받침하는 노력은 보이지 않는다”고 지적했다. 유 시장은 지지율을 둘러싼 당내 인식을 두고도 “여론조사가 현실 인식을 반영하지 못한다는 한심한 얘기를 하면 가능성이 없다”고 꼬집었다.



재선 모임 간사인 이성권 의원은 “공인된 언론사와 여론조사기관 분석에서 국민의힘 지지율은 20%대의 고정적인 박스를 형성하고 있는 상황”이라며 “특히 수도권을 보면 과연 우리 정당이 존립 가능한가라는 위기의식을 가질 수밖에 없다”고 말했다. 이들은 토론회에서 나온 의견을 정리해 당 지도부와 지방선거기획단 측에 전달한다는 방침이다.



국민의힘 초선 의원들도 이날 국회에서 초선 모임을 열고 당의 향후 진로를 논의했다. 이날 회의에서는 박성웅 의원을 신임 대표로 선출했다. 박 의원은 “당의 발전에 보탬이 되는 유의미한 조직이 돼 국민께 실망하게 하지 않도록 노력하자는 뜻을 모았다”고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)가 16일 서울 여의도 국회에서 이석연 국민통합위원장의 발언을 메모하고 있다. 뉴시스

당 안팎의 비판 여론이 커지면서 대여 투쟁과 내부 혁신의 갈림길에 선 장 대표의 고심도 깊어지고 있다. 이석연 국민통합위원장은 이날 국회에서 장 대표를 만나 “헌정질서 파괴 세력과는 같이 갈 수 없고, 같이 가서도 안 된다”며 “다수 국민의 뜻을 좇아 정도를 가 달라”고 요구했다. 장 대표는 “무겁게 받아 들인다”면서도 “국민통합에 있어서 먼저 손을 내밀어야 할 쪽은 많은 걸 가지고 있는 민주당”이라고 했다.



한편 국민의힘 당무감사위원회는 이날 회의를 열고 친한(친한동훈)계인 김종혁 전 최고위원에 당원권 정지 2년의 징계를 당 윤리위에 권고하기로 했다. 그가 언론 인터뷰에서 당 운영을 ‘파시스트적’이라고 표현하고 국민의힘을 북한 노동당에 비유하는 등 당원을 모욕하는 표현을 반복했다는 이유에서다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지