수도권 살수록 결혼·출산 기피…육아휴직 쓰면 둘째 더 낳았다 [뉴스 투데이]

국가데이터처는 16일 이런 내용을 담은 ‘2015~2023년 인구동태패널통계 개발 결과’를 발표했다. 이번 통계는 1983~1995년생을 추적 관찰해 경제·사회적 조건이 결혼과 출산에 어떤 영향을 미쳤는지를 분석한 것으로 이번에 처음 공표됐다. 여기에 혼인 비율이 가장 높은 남성 32세, 여성 31세의 혼인·출산 변화 비율을 추가로 분석했다. 1983년생과 1988년생 남성, 1984년생과 1989년생 여성이 그 대상이다.

조사 결과 2015년 기준 32세(1983년생)의 누적 혼인 비율은 42.8%였으나 8년 뒤인 2023년 32세(1991년생)는 이 수치가 24.3%에 불과했다. 2015년 미혼이었던 32세 남성(1983년생)을 3년간 지켜본 결과 3년 뒤 24.1%가 결혼했지만, 1988년생(2020년 기준)은 15.5%만 결혼을 선택했다. 여성 역시 31세 미혼을 기준으로 1984년생은 3년 뒤 28.4%가 결혼했으나 1989년생은 19.1%에 머물렀다.



거주지에 따른 차이도 분명했다. 2015년 기준 5개 권역(수도권·충청권·호남권·대경권·동남권) 중 수도권에 사는 1983년생 남성의 미혼 비율은 58.6%로 가장 높았다. 3년 후 혼인 변화 비율은 24.7%로 5개 권역 중 대경권과 함께 호남권(23.6%) 다음으로 가장 낮았다. 미출산 비율도 2015년 기준 수도권이 75.2%로 가장 높았고, 3년 후 출산 변화 비율은 수도권(20.6%)이 가장 낮았다.



소득 수준도 3년 뒤 결혼하고 아이를 낳는 비율에 영향을 미쳤다. 2015년 32세이던 1983년생 남성을 기준으로 소득이 평균을 초과하는 집단은 3년 뒤 40.7%가 혼인 상태로 전환됐지만, 평균 이하 집단은 그 비율이 23.0%에 머물렀다. 같은 기간 출산으로 변화한 비율도 소득 평균 초과(35.2%) 집단이 평균 이하(18.2%)보다 높았다.

‘내 집 마련’ 여부에 따른 격차도 컸다. 주택을 소유한 1985년생 남성은 3년 뒤 31.5%가 출산을 경험했지만 무주택자는 그 절반 수준인 15.3%에 그쳤다. 1988년생 남성 기준으로 3년 후 출산 변화 비율은 주택 소유 집단(26.5%)이 미소유 집단(12.5%)보다 2배 이상 높았다.



저출생 대응정책 중 하나인 육아휴직의 실질적인 효과도 확인됐다. 2015~2020년 첫째 아이를 낳은 상시근로자를 추적한 결과, 여성의 경우 육아휴직 사용자의 3년 후 다자녀 비율은 39.2%로 미사용자(30.1%)보다 9.1%포인트 높았다. 남성 역시 육아휴직을 쓴 경우 다자녀 비율이 46.4%를 기록해 미사용자(39.9%)를 상회했다.

