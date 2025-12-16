李대통령 “진짜 문제는 아는 척하는 것”… 공직사회 기강 다잡기 [정부 부처 업무보고]

이재명 대통령은 업무보고 생중계 2주차가 본격화한 16일에도 각 부처와 산하기관을 향한 ‘송곳 질문’과 더불어 현안 파악이 미진한 공직자를 향한 질타를 이어갔다. 이 대통령은 공직자들을 향해 “모르면 모른다고 하라”고 강조하는 한편 왜곡·허위보고의 문제점을 짚으며 공직사회의 기강 확립도 강조했다.



이 대통령은 이날 오후 세종시에서 열린 보건복지부 등의 업무보고 모두발언에서 “또 무슨 폭탄이 떨어질까 약간 긴장되죠?”라며 최근 공직사회에 흐르고 있는 긴장감에 대해 언급했다. 이 대통령은 “그렇게 생각하지 마라. 제가 무슨 (공직자들이) 숫자를 외웠는지나 뭘 모르는지 이런 걸 체크하는 사람이 아니다”면서 “진짜 문제는 모르는데 아는 척하는 것”이라고 짚었다. 공직자들이 모르는 내용을 아는 척했을 때 판단이 잘못될 수 있다는 취지다.

이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처 업무보고에서 발언하고 있다. 연합

왜곡·허위보고와 보고 누락 문제를 꼬집기도 했다. 이 대통령은 “왜곡은 의도가 들어 있는 것인데, 그런 경우가 가끔씩 있다”며 “요약 보고와 본문 내용이 틀린 경우가 많다. 그건 의도가 있는 것”이라고 지적했다. 고의로 속이기 위해 하는 허위보고를 두고선 “공무원 할 자격이 없는 것”이라며 엄중 책임을 묻겠다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 “보고해야 하는데 안 하는 것, 숨기는 것도 문제”라며 “그러면 결국 상사들은 부족한 정보를 가지고 판단할 수밖에 없는데, 의사결정이 왜곡되게 된다”고 했다.



이날 업무보고에서도 부처 및 기관장들을 향해 칭찬과 더불어 매서운 질문이 잇따랐다. 이 대통령은 ‘응급실 뺑뺑이’ 문제와 관련해 정은경 복지부 장관이 이송과 전원을 연결해주는 컨트롤타워가 필요하다는 취지의 언급을 하자 “이 얘기가 중요한 게 아니라 현실은 지금도 몇 시간씩 뺑뺑이를 돌다가 길에서 죽는데, 이를 어떻게 할 것이냐”며 구체적인 방안을 요구했다.



업무보고 도중 사회자가 “토론이 혹시 마무리됐으면 (다음으로 넘어가겠다)”고 하자 “잠깐만 계십시오. 아직 멀었다”며 질문을 이어갔다. 식품의약품안전처 산하 한국마약퇴치운동본부에 마약사범 재활 치료 관련 질문을 하는 과정에선 담당 공무원을 향해 “허 참 기소유예하고 집행유예하고 지금 구별을 못 하고 있다”며 강하게 질책하기도 했다.



최근 업무보고에서 자신의 일부 발언이 논란이 된 점을 염두에 둔 듯한 언급도 나왔다. 이 대통령은 연명치료 관련 질의를 하던 중 “내가 요새 무슨 말만 하면 꼬투리를 잡아서 자꾸 전제를 달게 된다”며 “내 얘기가 아니고 누가 이런 얘기를 하더라 그 말”이라고 했다. 이 대통령은 이어 “연명치료를 안 하겠다고 하면 사실 비용이 엄청 절감되는데, 거기에 혜택을 주는 방법, 그중에 하나로 보험료를 깎아주는 것 등을 얘기하는 경우도 있다”며 “내가 한 얘기가 아니다”고 덧붙였다. 이외에도 이 대통령은 “탈모도 병의 일부 아니냐”며 탈모 치료약의 건강보험 적용 가능성을 묻기도 했다.

이 대통령은 공직사회 기강 확립을 위한 ‘신상필벌’의 중요성도 재차 강조했다. 이 대통령은 이날 오전 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 “(공직사회의) 성과에 대한 포상도 매우 미약하지만, 부정행위나 부적격 행위에 대한 문책도 매우 부족하다”고 지적했다. 또 이 대통령은 “고위직이 되고 정치에 휘둘릴수록 능력은 없는데 연줄로 버티는 경우들이 꽤 있다”며 “이 점에 대한 문책 등도 엄정하게 좀 해야 할 것 같다”고 요구했다. 각 부처를 향해선 감사 기능을 강화하라고 주문하며 “감시나 징계 등 문책이 너무 온정적인 측면이 있다”고 지적하기도 했다.



대통령실은 업무보고 생중계가 이재명정부의 국정 철학이 담긴 것이라는 점을 강조하고 있다. 이규연 대통령실 홍보소통수석은 이날 SBS라디오 인터뷰에서 “그냥 단순히 공개하는 것이 아니고 일종의 국정 철학이 들어가 있는 것”이라며 “투명하게 공개할수록 국정은 더 깨끗해지고, 더 투명해진다는 생각을 (이 대통령이) 갖고 있는 것”이라고 밝혔다.



이 대통령이 지난 12일 국토교통부 등 업무보고에서 이학재 인천국제공항공사 사장을 질타한 것과 관련해선 “잘못하고 있는 부분에 대해 잘하라고 얘기를 한 것이지, 다른 의도가 있었던 것이 아니다”고 선을 그었다. 야권 일각에서 이 사장의 인천시장 출마 가능성과 맞물려 이 대통령의 질타는 ‘선거개입’이라는 주장이 나오는 것을 두고선 “오버를 해도 한참 오버를 하는 것”이라고 일축했다. 업무보고 과정에서 이 대통령이 ‘환단고기’를 언급한 배경을 두고선 “‘환빠’(환단고기를 믿고 지지하거나 연구하는 이들을 비하하는 표현)라는 표현에서 알 수 있듯 대통령이 (환단고기에 대해) 긍정적인 평가를 하거나 힘을 실은 것이 아니다”라며 “(환단고기가 옳은 학설이라고 생각했다면) 그런 표현을 썼겠느냐”고 답했다.

