유럽 “우크라 종전 뒤 다국적군”… 안보는 진전, 영토는 난항

유럽 주요국 정상들이 15일(현지시간) 우크라이나 안보 보장과 전후 재건 등을 담은 공동성명을 발표했다. 유럽의 지지를 등에 업은 우크라이나는 미국과 진행한 종전 협상에서 안전보장 방안에 상당 부분 의견을 모았다. 다만 러시아가 점령한 우크라이나 영토 문제에서는 이견이 여전한 상황이다. 우크라이나는 수중 드론으로 러시아 잠수함 한 척을 타격하며 무력 충돌을 이어갔다.

‘천군만마’ 유럽 등에 업은 젤렌스키 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(앞줄 왼쪽 다섯번째)이 15일(현지시간) 독일 베를린에서 스티브 위트코프 미 백악관 특사(〃 여섯번째), 프리드리히 메르츠 독일 총리(〃 네번째), 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령(〃 세번째), 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장(뒷줄 왼쪽 네번째) 등 유럽 주요 인사들과 우크라이나 전쟁 종전 방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 베를린=로이터연합뉴스

유럽 주요국 정상들은 이날 독일 베를린에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담한 뒤 낸 성명에서 유럽 주도 다국적군 편성과 우크라이나 평시 병력 규모 80만명 유지, 미국 주도 휴전 감시 및 검증 체계 구축, 유럽연합(EU) 가입 지지를 주장했다. 성명에는 독일, 영국, 프랑스 등 10개국 정상뿐 아니라 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 안토니오 코스타 유럽평의회 의장이 서명했다.



각국은 향후 무력 공격이 발생할 경우 평화와 안보를 회복하기 위한 조처를 하겠다는 ‘법적 구속력 있는 약속’을 해야 하며 우크라이나 재건에 투자하는 동시에 러시아 자산을 확고하게 동결해야 한다고 밝혔다. 이들은 특히 “어떤 협상이든 모든 사안에 합의가 이뤄지기 전까지는 아무것도 확정된 게 아니며 모든 당사자는 전쟁을 영구적으로 종식시킬 수 있는 해결책을 마련하기 위해 노력해야 한다”고 강조했다. 현재 평행선을 달리고 있는 영토 문제 등에서 우크라이나의 의견을 존중해야 한다는 의미로 풀이된다.



우크라이나는 베를린에서 미국과도 이틀간 대화했다. 이번 협상에서 양측은 핵심 쟁점 가운데 러시아의 재침공을 막을 우크라이나 안전보장 방안에 진전을 이룬 것으로 확인됐다. 젤렌스키 대통령은 이날 기자회견에서 안전보장과 관련해 진전이 있었다고 말했다. 미국 당국자도 온라인 브리핑에서 우크라이나가 북대서양조약기구(NATO·나토) 헌장 5조와 유사한 안전보장을 받게 될 것이라고 언급했다. 나토 헌장 5조는 회원국 중 한 나라가 공격받으면 동맹 전체에 대한 공격으로 간주하고 공동으로 방어한다는 집단방위 조항이다. 젤렌스키 대통령은 앞서 미국과 유럽의 강력한 안전보장이 있다면 나토 가입을 포기할 수 있다고 밝힌 바 있다.

잠수함서 솟구치는 연기… 러는 피해 부인 우크라이나 보안국(SBU)이 15일(현지시간) 공개한 영상. 러시아 노보로시스크 해군 기지의 한 잠수함에서 연기가 솟아오르고 있다. 우크라이나 보안국 제공, 로이터연합뉴스

그러나 최대 난제인 돈바스(도네츠크·루한스크주) 지역 문제는 돌파구를 찾지 못하고 있다. 러시아는 돈바스 지역을 내줄 것을 압박하는 반면 젤렌스키 대통령은 이를 거부하고 있다. 여기에는 우크라이나 내부의 분위기도 반영돼 있다는 분석이다. 키이우국제사회학연구소(KIIS)가 우크라이나 국민 547명을 대상으로 실시한 여론조사에서 응답자의 75%는 안전보장이 없는 상황에서는 영토 포기나 군 병력 제한 등이 포함된 종전 계획을 “절대로 용납할 수 없다”고 했다.



이런 가운데 우크라이나 보안국(SBU)은 이날 “사상 처음으로 수중 드론 ‘서브 시 베이비’를 이용해 러시아의 잠수함을 폭파했다”며 관련 영상을 공개했다. 양국 쟁점 사안에서 팽팽한 줄다리기가 이어지는 가운데 군사적 도발로 협상력을 높이려는 차원으로 보인다.



표적은 노보로시스크 해군 기지에 정박 중이던 러시아 킬로급 잠수함으로 알려졌다. 서브 시 베이비는 우크라이나의 무인수상정(USV) ‘시 베이비’의 수중 버전으로 추정된다. 러시아군은 아무런 피해가 없었다고 반박했다.

