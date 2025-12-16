대구보건대학, 청년 위한 ‘로컬 크리에이터 양성과정’ 운영

대구보건대학교 평생교육원은 최근 지역 청년과 일반인을 대상으로 ‘로컬 크리에이터 양성과정’을 운영했다고 16일 밝혔다.

교육은 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로, 지역 자원을 기반으로 한 창의적 비즈니스 발굴을 지원하고 지역 정주형 창업을 활성화하기 위해 마련했다.

‘로컬 크리에이터 양성과정’ 수업이 열리고 있다. 대구보건대학교 제공

대구시 거주자 10여명을 대상으로 진행한 이번 과정은 로컬과 로컬크리에이터 개념 이해에서부터 지역자원 조사, 아이템 발굴, 지식재산권 교육까지 이론과 실습을 결합한 전문 연수 프로그램으로 구성됐다. 참여자들은 △지역자원 기반 아이템 발굴 전략 △로컬 비즈니스 모델 설계 △지역자원 조사 방법 실습 △콘텐츠 개발 프로세스 등을 학습하며 실제 창업∙콘텐츠 개발에 필요한 기초 역량을 체계적으로 습득했다.

또, 자체평가 시험을 통해 교육 성과를 점검하고, 참여자들이 향후 지역 기반 창업과 로컬 비즈니스 실현 가능성을 스스로 체감할 수 있도록 프로그램을 구성해 만족도를 높였다.

박희옥 평생교육원장(간호학과 교수)은 “지역의 고유한 자원에서 새로운 가치를 발견하고, 이를 창업과 콘텐츠로 연결하는 힘이 로컬크리에이터의 핵심 역량”이라며 “앞으로도 지역과 대학이 함께 성장할 수 있도록 실질적인 취·창업 기반 교육을 지속 확대하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지