연극의 '아이유'...전주·대전의 '나의 아저씨' 이지안은 누구?

입력 : 2025-12-16 10:04:11 수정 : 2025-12-16 10:04:10
오세영 온라인 뉴스 기자 comeon@segye.com

배우 홍예지. 빅프렌즈 제공

배우 홍예지가 전주·대전에서 열리는 연극 ‘나의 아저씨’의 이지안을 연기한다. ‘나의 아저씨’는 드라마에서 아이유가 이지안 역할을 맡아, 그가 연극의 ‘아이유’가 될 수 있을지 귀추가 주목된다.

 

홍예지는 지난 9월 27일 서울 LG아트센터에서 열린 공연을 성황리에 마쳤다. 이어 그가 오는 19일~20일까지 전북대학교 삼성문화회관 공연과 24일~26일까지 대전예술의전당 앙상블홀 공연에 등장한다.

 

연이어 출연하게 된 행보를 두고 그가 아이유에 버금가는 이지안이 될 수 있을지 궁금증을 자아낸다. 아이유는 2018년 방영된 tvN 드라마 ‘나의 아저씨’에서 이지안 역할을 맡으며 극 중 인물을 완벽히 소화했다는 평을 받았다. 이 작품으로 아이유는 제6회 APAN 스타어워즈에서 ‘미니시리즈 여자 최우수 연기상’ 수상했다.

 

홍예지는 2024년 영화 ‘보통의 가족’, 드라마 ‘세자가 사라졌다’ 등에 출연하며 배우로 활동하고 있다. 또한 그는 최근 제 46회 청룡영화상에서 신인여우상 후보에 올랐다.

 

연극 ‘나의 아저씨’는 삶의 무게를 견디며 살아가는 중년의 아저씨 삼형제와 거칠게 살아온 젊은 여성 이지안이 서로의 삶을 마주하며 서서히 상처를 치유받는 과정을 담았다.


