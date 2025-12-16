“감금하고 목 졸라” 재키와이, 데이트 폭력 피해…소속사 “법적 절차 따를 것”

재키와이 인스타그램 화면 캡처

래퍼 재키와이가 전 연인인 프로듀서인 방달로부터 데이트폭력을 당했다고 주장한 가운데 소속사 AOMG가 법적 대응에 나선다고 밝혔다.

AOMG는 15일 공식 입장을 통해 "재키와이는 교제 관계에서 발생한 데이트 폭력 피해 사실을 회사에 공유했으며, 법적 절차에 따라 해당 사안은 처리될 예정"이라고 밝혔다.

이어 "아티스트의 신체적, 정신적 안전과 회복을 최우선으로 고려해 법률 자문을 포함해 필요한 모든 지원을 제공하고 있다"며 "현재 해당 사안은 사법 절차에 따라 검토가 이루어지고 있는 단계이며, 수사 및 법적 판단에 영향을 미칠 수 있는 구체적인 내용에 대해서는 추가적인 언급을 삼가고자 한다"고 전했다.

그러면서 "근거 없는 추측이나 확인되지 않은 정보의 확산, 2차 가해로 이어질 수 있는 행위는 아티스트에게 또 다른 상처가 될 수 있음을 깊이 인지해주시기 바란다"며 "아티스트가 안전한 환경에서 활동할 수 있도록 함께 하겠다"고 덧붙였다.

앞서 재키와이는 지난 12일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 방달로부터 지속적인 데이트 폭력을 당했다고 폭로했다. 공개된 사진에는 얼굴, 다리 등 신체 곳곳에 멍과 상처 자국이 남아있는 모습이 담겼다

또 방달이 자신을 집 안에 감금하고 컴퓨터 모니터를 부수거나 부엌에서 흉기를 꺼내 위협하고 목을 졸랐다고 밝혔다. 재키와이는 "완전히 헤어지려면 이 방법밖에 없었다. 올리니까 연락이 안 오더라. 불편하시면 죄송하다"며 절박한 심경을 토로했다.

반면 가해자로 지목된 방달은 즉각 반발했다. 그는 SNS에 욕설 섞인 게시물을 올리며 "99% X맞고 욕먹은 건 나고 XXX처럼 난동 피우는 거 말리다가 다친 사진 가지고 사람 X 만들고 있네"며 쌍방 폭행을 호소했다.

이에 재키와이는 "하도 맞아서 방어 차원에서 뺨을 때린 적은 있지만, 방달이 기억을 왜곡하고 있다"고 재반박했다.

