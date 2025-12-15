엡손, 갑자기 ‘반값 할인’?…환경·지갑 다 잡은 ‘리퍼비시몰’ 상륙

한국엡손이 고객에게 더 넓은 선택권과 합리적인 가치를 제공하기 위해 자사 엡손 공식 온라인 플랫폼 ‘엡손 라운지’ 내에 ‘리퍼비시몰’을 오픈했다고 15일 밝혔다.

엡손 리퍼비시몰은 고객의 단순 변심, 외관 손상, 초기 불량 등의 사유로 회수된 제품을 공식 품질 프로세스를 거쳐 정밀 점검 및 복원한 후 정품으로 재판매하는 서비스다. 고물가 시대에 합리적인 소비를 지향하는 고객에게 실질적인 대안을 제시하고, 자연 선순환 기여 및 지속가능한 소비 문화 선도를 위한 엡손의 친환경 경영 의지가 담겼다.

리퍼비시 제품은 엡손의 엄격한 기술 기준에 따라 관리해 신뢰할 수 있는 성능과 품질을 보증하면서도 최대 50%까지 할인된 가격으로 제공한다. 보증기간은 새 제품 무상 보증기간의 50%가 적용되며, 프린터는 초기 잉크량의 약 80% 수준, 프로젝터는 사용 시간 200시간 이내의 제품만 판매한다.

엡손은 리퍼비시몰 오픈과 동시에 에코탱크 복합기, 포토프린터, 스캐너 등 인기 제품 모델을 최대 절반가량 할인된 가격으로 판매하고 있다. 추후 프로젝터 제품군도 순차적으로 추가될 예정이다.

한국엡손 관계자는 “환경을 고려한 순환 소비와 합리적인 지출을 추구하는 고객이 늘고 있어 리퍼비시 제품에 대한 관심도 커지고 있다”며 “엡손은 엄격한 검수 과정을 거친 제품만을 선별해 제공하는 만큼, 고객들이 신뢰할 수 있는 품질로 안심하고 사용할 수 있을 것”이라고 말했다.

