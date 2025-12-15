포항시, 북극경제이사회와 북극 협력 확대 모색

경북 포항시는 15일 북극경제이사회(AEC) 매즈 크비스트 프레데릭센 사무총장이 포항시청을 방문, 이강덕 포항시장 및 관련 부서 국·과장과 함께 지속가능한 북극권 협력방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 방문은 지난 11일 열린 ‘2025 북극협력주간’에서 경북도와 포항시, 북극경제이사회 간 북극항로 시대를 대비한 경제 협력 및 지속가능한 북극 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결한 데 따른 후속 일정으로 추진됐다.

15일 북극경제이사회(AEC) 매즈 크비스트 프레데릭센 사무총장이 포항시청을 방문해 이강덕 포항시장 및 관련 부서 국·과장과 함께 지속가능한 북극권 협력방안을 논의하고 있다. 포항시 제공

AEC 사무총장은 당시 ‘포항 영일만항 특별 세션’의 포항 발표자로 참석한 이후, 12일부터 3박 4일간 포항에 머물며 협력 가능성을 직접 살폈다.

방문 기간 동안 영일만항과 포항신항을 비롯해 포스코 홍보관, 이차전지종합관리센터, 배터리자원순환센터, 스마트연어양식장 테스트베드 조성 현장 등 포항의 주요 산업 시설을 둘러보며 북극권과의 산업·기술 협력 가능성을 확인했다.

죽도시장, 포항미술관, 스페이스워크, 포항운하관 등 지역의 문화를 체험할 수 있는 주요 문화·관광 명소들을 방문해 포항의 도시 환경과 문화적 특성에 대한 이해를 높이는 시간도 가졌다.

매즈 크비스트 프레데릭센 사무총장은 이강덕 시장과의 면담에서 “북극 협력을 위한 의미 있는 양해각서 체결에 감사드린다”며 “포항이 북극 경제 네트워크를 확장해 나가는 데 필요한 역할이 있다면 언제든 대사처럼 활용해 달라”고 말했다.

15일 북극경제이사회(AEC) 매즈 크비스트 프레데릭센 사무총장이 포항시청을 방문해 이강덕 포항시장 및 관련 부서 국·과장과 함께 지속가능한 북극권 협력방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 이강덕 시장, 매즈 크비스트 프레데릭센 사무총장매즈 크비스트 프레데릭센 사무총장).

이강덕 시장은 “북극협력주간 포항 세션에서 직접 발표해 주시고, MOU를 통해 지속적인 협력의 토대를 마련해 주셔서 감사드린다”며 “포항의 이차전지, 수소, 철강 산업을 기반으로 북극 도시들과 실질적인 협력이 이어질 수 있도록 북극경제이사회의 지속적인 관심과 지원을 당부드린다”고 말했다.

또 “북극 항만도시 협의체 구성 등 북극항로 시대를 준비하는 포항의 다양한 활동에 북극경제이사회가 든든한 동반자가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로 북극 협력의 새로운 장을 함께 열어가길 바란다”고 덧붙였다.

