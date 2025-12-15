경주시–3개 대학, 관·학 협력 강화 상생협의회 개최

경북 경주시는 지역 3개 대학과 함께 관·학 협력사업 발굴을 위한 소통의 장을 마련했다.

경주시는 15일 시청 대회의실에서 동국대학교 WISE캠퍼스, 신경주대학교, 위덕대학교와 함께 '경주시-지역대학 상생협의회'를 열고 동반성장을 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

주낙영 경주시장과 류완하 동국대학교 WISE캠퍼스 총장, 이동한 신경주대학교 총장, 구동현 위덕대학교 총장을 비롯한 참석자들이 '경주시-지역대학 상생협의회'에서 관·학 협력 강화를 다짐하며 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이날 회의에는 주낙영 경주시장을 비롯해 류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장, 이동한 신경주대 총장, 구동현 위덕대 총장 등 대학 관계자와 시 관계자 30여 명이 참석했다.

경주시-지역대학 상생협의회는 2022년 상생 협력 협약 체결을 계기로 출범해 매년 정례적으로 열리며, 경주시와 지역대학 간 상시 협력 채널로 자리매김해왔다.

지금까지 총 35건의 관·학 협력사업을 논의하는 등 지역과 대학이 함께 성장하는 협력 플랫폼으로 기능하고 있다.

이날 회의에서 경주시는 포스트-APEC 추진 전략과 차세대 원전, 미래차 산업 육성 등 시정 핵심 비전을 공유했고, 대학들은 시의 역점 시책과 연계한 관·학 협력사업을 제안하며 실질적인 협력 방안을 논의했다.

제안된 사업들은 향후 관련 실무부서 검토와 '경주시 관·학 협력 실무위원회' 논의를 거쳐 추진 여부가 최종 결정될 예정이다.

주낙영 경주시장은 "상생협의회가 지역과 대학의 동반성장을 이끄는 대표적인 협력 모델로 자리매김하고, 지속가능한 상생 협력 모델을 만들도록 힘쓰겠다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지