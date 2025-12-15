선린대학교 대학혁신지원사업, ‘내가 직접 기획하는 혁신사업’ 공모전 시상식

포항 선린대학교는 지난 12일 인산관 대회의실에서 ‘2025년 내가 직접 기획하는 혁신사업 공모전’ 시상식을 개최했다고 14일 밝혔다.

이번 공모전은 학생이 직접 대학혁신 프로그램을 기획하고 제안하는 과정을 통해 본 대학의 현황과 학생들의 실제 요구를 면밀히 분석, 창의적 문제 해결능력 및 대학혁신에 대한 참여도를 높이기 위해 마련됐다.

선린대학교는 지난 12일 인산관 대회의실에서 ‘2025년 내가 직접 기획하는 혁신사업 공모전’ 시상식을 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 선린대 제공

공모전에는 학생이 참여해 각자의 아이디어를 담은 기획서를 제출했으며, 대학혁신지원단은 심사를 거쳐 최우수 1명, 우수 2명으로 총 3명의 수상자를 선정했다.

최우수상을 수상한 간호학과 권효재 학생은 문화적 다양성을 지원하기 위한 다문화 교육 지원 프로그램을 발표했다.

우수상을 수상한 간호학과 김정현, 장현진 학생은 지역사회와 연계한 지역사회 봉사활동 프로그램과 미래 기술 역량을 강화하는 방안을 제시한 AI·DX 기반 교육 프로그램을 발표해 호응을 얻었다.

대학혁신지원단 김병용 단장은 “학생들이 직접 대학의 변화를 설계하고 제안하는 경험은 뜻깊다”며 “앞으로도 학생주도 대학혁신 프로그램을 적극적으로 확대해 선린대학이 미래 교육을 선도하는 혁신 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지