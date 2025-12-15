대통령실 "통일부·외교부, 이견 있지만 갈등으로 보긴 어려워"

대통령실은 15일 통일부가 외교부 주도의 '한미 외교당국 협의체'에 참여하지 않기로 한 것을 두고 두 부처 간 마찰이 빚어지는 것 아니냐는 분석이 제기되자 "갈등으로 보기는 어렵다"는 입장을 내놨다.



강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 '두 부처가 외교·대북 정책의 주도권을 두고 갈등을 겪는 모양새인데 대통령실 입장이 뭐냐'는 질문에 이같이 답했다.



강 대변인은 "통일부와 외교부가 조금 다른 의견을 낼지라도 이를 갈등으로 보긴 어렵다"며 "북한과 대화에 물꼬를 트는 과정에서 갑갑한 상황이 이어지고 있지 않나. 이런 가운데 (두 부처가) 다양한 방법을 모색 중인 것"이라고 설명했다.



대북정책의 방법론에서 차이를 보이는 것뿐이지, 근본적으로 양 부처가 충돌한다고 볼 수는 없다는 게 대통령실의 공식 입장인 셈이다.



다만 최근 외교정책을 둘러싼 양 부처의 입장 차이가 자주 노출되는 것에 대한 우려섞인 시선도 물밑에서는 감지된다.



여권의 한 관계자는 "언론 보도를 보면 '자주파'와 '동맹파'가 충돌하고 있다거나, 통일부와 외교부의 노선 차이가 상당한 것으로 보도되는 일이 잦아지고 있다"며 이런 흐름이 외교·안보 정책을 안정적으로 끌고 가는 데 혹여 장애가 돼선 안 된다고 말했다.



한편 통일부는 이날 입장문을 내고 한미 외교당국이 조만간 가동할 정례 협의체에 참여하지 않겠다고 밝혔다. 필요한 경우 미국과 별도로 협의를 진행하겠다는 것이 통일부 입장이다.



해당 협의체가 과거 '한미 워킹그룹' 같은 역할을 할 경우 오히려 대북정책의 속도를 늦출 우려가 있다는 게 통일부의 인식으로 보인다.



한미 워킹그룹은 2018년 한미 양국이 비핵화 등 대북 문제를 조율하기 위해 출범한 협의체다. 당초 목표와 달리 한국의 대북외교에 걸림돌이 되는 게 아니냐는 논란 속에 2021년 6월 폐지됐다.

<연합>

