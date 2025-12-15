신한카드 ‘아름인도서관’ 조성

신한카드가 서울 강남구 시립수서청소년센터에 임직원 급여 모금으로 조성한 12번째 ‘아름인도서관’(사진)을 개관했다고 15일 밝혔다. 이번 개관은 신한카드가 지역사회 상생을 위해 만든 557번째 도서관이기도 하다.
도서관 건립 재원은 신한카드 임직원들이 2003년부터 참여해온 ‘사랑의 1계좌 모금’과 ‘급여우수리’ 제도를 통해 마련됐다.
입력 : 2025-12-15
이종민 기자 jngmn@segye.com
