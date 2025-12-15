李 ‘핀셋 지적’ 국정 효능감… 직설화법에 커지는 반감은 부담

이재명 대통령이 16일 보건복지부·문화체육관광부 등을 시작으로 부처별 업무보고 일정을 재개한다. 사상 처음 생중계로 진행되는 업무보고에서 이 대통령의 세부 지시와 기관장을 향한 공개 질타 등을 놓고 정치권에선 평가가 엇갈리는 모습이다.

‘환단고기(桓檀古記)’ 논란 등 크고 작은 잡음이 지속할 수밖에 없다는 비판과 동시에 국정 운영 투명성에 일조한다는 평가가 상존하는 상황 속 이번주 후반에는 이번 정부 최대 개혁 대상인 검찰청의 업무보고가 예정돼 있어 이 대통령의 발언을 두고 공방은 계속될 전망이다. 대통령실은 이번주 계속되는 업무보고는 그대로 생중계 방식을 이어가는 한편 단점은 최대한 보완하는 식으로 개선해 나간다는 방침이다.



15일 대통령실에 따르면 16일은 복지부 등의 업무보고가 예정돼 있으며 17일은 산업통상부와 중소벤처기업부 등, 18일은 국방부 등, 19일은 법무부와 검찰청, 외교부, 통일부 등의 보고가 이뤄진다. 이 대통령이 지난주 업무보고에서 기관장을 향한 직설적인 질타도 공개적으로 내놓은 만큼, 검찰청 업무보고에서 이 대통령이 어떤 지시와 발언을 내놓을지 관심이 모이고 있다.



대통령실은 업무보고 과정에서 나온 이 대통령의 공개 발언들이 국정 철학과 국정 운영 방향성을 제시하는 만큼 긍정적인 효과가 크다는 입장이다. 반면 부처 업무보고 성격과 맞지 않는 논란이 불거지거나, 지엽적인 부분이 부각되는 등 부작용에 대한 우려도 커지는 상황이다. 이 대통령이 지난 12일 동북아역사재단 업무보고를 받는 과정에서 “역사 교육 관련해서, ‘환빠’(환단고기를 믿고 지지하거나 연구하는 이들을 비하하는 표현) 논쟁이 있죠?”라고 언급하며 관련 논란에 불을 붙인 것이 대표적이다.

국민의힘은 이 대통령의 환단고기 언급을 두고는 “천박한 인식을 드러낸 매우 불쾌한 사례”라며 집중 공세를 펴고 있다. 장동혁 대표는 이날 최고위원회의에서 “대통령의 말 한마디로 역사까지 바꾸려 하고 있다”며 “이 대통령의 말이 갈수록 거칠어지고 있다”고 지적했다. 신동욱 최고위원은 “(환단고기는) 이미 오래전에 논쟁이 되지도 않을 정도로 가짜라고 정리된 것들”이라며 “국정을 쇼 비즈니스로 전락시킨 것 같아 굉장히 안타깝다”고 말했다.



국민의힘의 전신인 새누리당 소속으로 국회의원을 지낸 이학재 인천국제공항공사 사장이 업무보고 과정에서 이 대통령으로부터 거센 질책을 받고, 또 이 사장이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “힐난을 당했다”는 표현을 써가며 공개 반박에 나선 점도 이례적이다.



여당은 “윤석열식 밀실 국정을 단호히 벗어나 국정 전 과정을 국민 앞에 투명하게 공개하겠다는 분명한 결단과 의지”라며 생중계의 장점을 강조하는 데 공을 들이고 있다. 더불어민주당 김병기 원내대표는 이날 최고위원회의에서 “국정 출발 기준을 민주주의에 정확하게 맞췄다. 대통령이 직접 묻고 부처와 공공기관이 즉각 답하는 방식으로 그 과정 자체가 책임 행정의 출발선”이라면서 “추상적인 말잔치가 아니라 구체적인 실행 계획과 성과를 분명히 요구한 자리”라고 했다. 그는 “알박기와 낙하산으로 얼룩진 일부 공공기관의 민낯이 여실히 드러났다”며 “대통령의 공개 질타는 더 이상 무능과 안일이 용납되지 않는다는 분명한 경고”라고 강조했다.



대통령실은 생중계를 유지하면서도 지엽적인 부분이 과도하게 부풀려져 해석되는 등의 문제점은 해소해나가겠다는 계획이다. 보안이 필요한 국방·외교 관련 사안들은 비공개로 업무보고가 이뤄질 것으로 전해졌다.

