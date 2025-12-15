카카오 판교 사옥 폭발물 소동에 전직원 재택

15일 카카오 판교 사옥에 폭발물을 설치했다는 협박 메시지가 접수돼 전 직원이 원격근무 체제로 전환하는 등 소동이 벌어졌다.



카카오와 경찰 등에 따르면 경찰은 이날 오전 11시15분쯤 경기 성남시 카카오 판교아지트 건물에 사제폭발물이 설치됐다는 내용의 카카오 측 신고를 접수하고 조사에 나섰다. 카카오는 공지를 통해 “고객센터를 통해 위협성 메시지가 접수돼 즉시 경찰에 신고했고, 직원의 안전을 최우선으로 판단해 전 직원 재택근무로 전환했다”고 밝혔다.

15일 수색작업이 진행 중인 카카오 판교아지트. 연합뉴스

경찰은 카카오 판교아지트 건물에 경찰특공대를 투입해 폭발물 설치 여부를 확인하고, 주변을 통제했다. 경찰과 소방, 군 관계자 70여명이 건물 내외부를 수색했으나 특이사항은 발견되지 않았다.



고등학교 자퇴생이라고 자신을 소개한 협박 메시지 작성자는 오전 7시10분과 12분 두 차례에 걸쳐 고객센터 게시판에 “카카오 판교아지트 건물에 폭발물을 설치했다”는 글을 올린 것으로 전해졌다. 해당 글에는 회사 임원을 특정해 사제 총기로 살해하고, 자신의 계좌로 100억원을 송금할 것을 요구하는 내용이 담겼다고 한다.



경찰은 A씨 명의로 지난달 9일과 이달 9일 비슷한 내용의 신고가 접수된 것으로 파악했다. A씨는 명의도용을 주장하고 있어 글쓴이를 특정하기 위해 IP 추적 등 추가 조사를 진행하고 있다.

