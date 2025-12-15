‘도수치료 관리급여’ 의료계 반발 격화

정부가 과잉 진료 논란이 끊이지 않던 ‘도수치료’를 내년부터 관리급여로 지정하면서 천차만별이던 가격이 통제될 전망이다. 다만 의료계에서는 “개원가의 생존권을 침해한다”며 행정 소송까지 예고하며 반발해 진통이 예상된다.



15일 의료계에 따르면 보건복지부는 최근 비급여 적정 관리를 위한 논의 기구인 ‘비급여관리정책협의체’ 회의에서 도수치료를 비롯해 경피적 경막외강 신경성형술, 방사선 온열치료 등 3개 항목을 관리급여로 지정했다. 체외충격파 등은 추후 다시 논의할 계획이다.

사진=게티이미지뱅크

도수치료는 그간 비급여 진료 항목으로, 병원이 자율적으로 가격을 정했다. 실손보험과 결합해 환자는 비용을 보전받고, 병원들은 치료를 남발하는 구조가 굳어졌다. 이로 인해 지난해 도수치료로 지급된 실손 보험금만 1조3800억원에 달한다. 도수치료 전국 평균 가격은 약 11만원이지만, 전국 최고 가격은 60만원이고, 최저 가격은 300원뿐일 정도로 가격이 제각각이었다.



정부는 과잉 진료와 가격 격차를 완화하기 위해 도수치료를 관리급여로 지정해 건강보험 체계로 편입하겠다는 방침이다.



관리급여는 가격과 진료량을 통제하는 것으로, 진료비의 5%는 건강보험 재정에서 부담하고, 나머지 95%는 환자가 부담한다. 다만 이 금액 역시 실손보험 청구가 가능해 환자들의 최종 부담은 크게 늘지 않을 것이라는 게 정부 측 설명이다.



복지부 관계자는 “관리급여 제도는 일부 비급여 항목의 과잉 진료, 지나친 가격 차이 등의 문제를 해소하고 비급여 적용이 용이한 비필수 의료영역으로의 인력 유출을 완화하고자 도입 추진되고 있는 제도”라며 “추가 논의를 통해 합리적인 가격, 급여기준을 설정하겠다”고 했다.



그러나 의료계는 “도수치료는 저수가 구조 속에서 정형외과, 재활의학과 등 일선 개원가가 생존해 온 핵심 진료 항목”이라며 거세게 반발한다. 대한의사협회는 “정부가 말하는 ‘관리’는 결국 ‘통제’와 ‘삭감’의 다른 이름일 뿐”이라며 “비급여 항목을 억지로 급여화해 의료기관의 정상적인 운영을 불가능하게 만드는 모순을 범하고 있다”고 비판했다. 대한물리치료사협회도 “근골격계 질환이 늘어나고 국민의 통증 관리 수요가 커지면서 도수치료 규모도 확대되는데 단지 횟수를 문제 삼아 무조건 통제하는 것은 옳지 않다”고 지적했다.



반면 시민단체는 의료계 저항에 정부의 정책 추진이 지체돼선 안 된다는 입장이다. 남은경 경제정의실천시민연합 사회정책국장은 “지나친 가격 차이와 과잉 진료를 조정하는 것뿐”이라며 “그간 도수치료 가격도 제각각이고, 치료 방식도 달랐다. 사회적 문제로 지적된 부분을 표준화하며 합리적으로 바꾸는 것이다. 이를 반대하는 건 수익이 떨어진다고 여기기 때문”이라고 지적했다.

