겨울철 딸기 시즌…호텔업계, 다채로운 프로모션 진행

올겨울 서울신라호텔의 딸기빙수 가격이 10만원을 넘어섰다.

서울신라호텔 홈페이지 갈무리

15일 업계에 따르면 호텔신라는 서울신라호텔 더 라이브러리에서 판매하는 올해 겨울 딸기빙수의 가격을 10만2000원으로 책정했다.

이는 지난해 판매 가격 9만8000원에 비해 4.15% 가량 인상된 것이다.

서울신라호텔의 딸기빙수 운영 기간은 오는 16일부터 내년 3월7일까지다.

앞서 신라호텔은 최고 50만원 가격대의 크리스마스 케이크를 선보인 바 있다.

한편 호텔업계는 최근 딸기철을 맞아 딸기 디저트를 선보이고 있다.

페어몬트 앰배서더 서울 호텔에 있는 더 아트리움 라운지가 제철 딸기를 활용한 한정 시즌 디저트 메뉴를 출시했다.

해당 프로모션은 ‘스트로베리 케이크 & 프렌치 토스트 위드 스트로베리’다. 겨울 딸기의 풍미를 아늑한 라운지 분위기와 함께 즐길 수 있도록 구성된 시즌 한정 메뉴로, 연말의 감성과 분위기를 가득 채워주는 특별한 메뉴로 준비됐다.

대표 메뉴인 ‘킹스베리 생크림 케이크’는 큼직한 킹스베리 딸기를 아낌없이 올리고, 부드러운 제누아즈 시트 위에 신선한 딸기와 생크림을 더해 풍성한 식감을 완성했다.

롯데호텔 서울은 내년 4월 30일까지 겨울철 대표 과일인 딸기를 가득 즐길 수 있는 프리미엄 디저트 프로모션 '2026 머스트 비 스트로베리(Must be Strawberry)'를 선보인다.

롯데호텔 서울 1층에 위치한 페닌슐라 라운지 앤 바가 12월 한 달간 진행하는 스페셜 뷔페에선 프리미엄 딸기 케이크, 딸기 밀푀유, 딸기 초콜릿 퐁듀 등 30여 종의 디저트와 함께 양갈비 구이, 부채살 카빙 스테이크, XO소스 김치 볶음밥 등 핫디쉬 10종을 마음껏 즐길 수 있다.

애프터눈 티 세트는 딸기 말차 케이크, 피스타치오 딸기 타르트, 트리 모양의 바질 무스 등 다채로운 딸기 디저트와 샌드위치 2종으로 구성된 3단 트레이가 커피 또는 티와 함께 제공된다.

