모텔 세면대서 숨진 채 발견된 신생아… "아이 씻기려 했다"

경기 의정부시의 한 모텔에서 신생아가 숨진 채 발견돼 경찰이 수사 중이다.

15일 의정부경찰서에 따르면 지난 13일 오후 9시쯤 관내 한 모텔에서 "투숙객이 예정 시간에도 나오지 않아 들어가 봤더니 여성이 출산한 것 같다"는 내용의 112 신고가 접수됐다.

사진=연합뉴스

경찰과 소방 당국이 출동해서 현장을 확인하니 출산 직후의 여자 신생아가 화장실 세면대에서 발견됐다.

119 대원들이 심정지 상태의 여아를 병원으로 이송했으나 결국 숨졌다.

아이가 발견된 세면대에는 일부 물이 차 있던 것으로 전해졌다.

현장에 함께 있던 20대 여성 A씨는 "직전에 혼자 모텔 방에서 출산을 했고, 아이를 씻기려 했다"고 경찰에 진술했다.

경찰은 A씨를 아동학대 치사 혐의로 입건하고, 숨진 아이의 시신 부검을 의뢰하는 등 사건 경위를 조사 중이다.

경찰 관계자는 "아이의 사망이 과실로 인한 것인지, 살해 의도가 있었는지 여부 등은 아직 말할 단계가 아니다"며 "부검 결과를 토대로 익사 가능성 등 사인에 대해서도 조사 중"이라고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지