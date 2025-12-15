아이로봇, 中 업체에 매각…로봇청소기 ‘중국 독식’ 심화

로봇청소기 대중화 시대를 이끈 미국 아이로봇(iRobot)이 파산보호(회생)를 신청했다. 아이로봇은 자사 제품을 위탁생산하는 중국 업체 피시아 로보틱스(이하 피시아)에 매각된다.

아이로봇은 14일(현지시간) 보도자료를 내고 “중국 피시아가 법원 감독 절차 아래 아이로봇을 인수하는 내용의 구조조정 지원 계약(RSA)을 맺었다”고 발표했다. 이어 “RSA에 따르면 피시아는 아이로봇 지분 100%를 인수한다”며 “이는 (아이로봇의) 부채를 낮추고, 아이로봇이 통상적인 영업을 지속하고 글로벌 사업 기반을 유지할 수 있게 한다”고 설명했다.

사진=AFP연합뉴스

기존 아이로봇 보통주는 전량 소각된다. 게리 코언 아이로봇 최고경영자(CEO)는 “이번 거래는 우리의 재무 상태를 강화하고, 소비자·고객·파트너에게 연속성을 제공하는 데 도움이 될 것”이라고 했다.

매사추세츠공과대학(MIT) 출신 엔지니어들이 설립한 아이로봇은 2002년 출시한 ‘룸바’로 성공을 거뒀다. 가정용 로봇 누적 판매량은 4000만대를 넘어섰다.

하지만 코로나19 이후 공급망 문제와 저가 경쟁업체들의 등장으로 타격을 입기 시작했다. 2022년 아마존닷컴이 아이로봇을 14억달러에 인수하기로 합의했지만, 유럽연합(EU) 경쟁당국이 경쟁을 제한할 우려가 있다고 판단해 인수안을 불허하면서 지난해 초 무산됐다. 이달 초에는 잠재적 인수 후보를 찾는 데 어려움을 겪으면서 파산 가능성에 대한 경고가 나오기도 했다.

시장조사업체 IDC가 지난 3월 발표한 보고서에 따르면 지난해 기준 세계 로봇청소기 시장 점유율은 로보락(16.0%), 아이로봇(13.7%), 에코백스(13.5%), 샤오미(9.7%), 드리미(8.0%) 등으로 나타났다. 상위 5개 업체 중 아이로봇을 뺀 나머지가 중국 업체였다.

아이로봇이 피시아에 매각되면 글로벌 로봇청소기 톱5 업체 모두 중국 자본의 영향권에 들어가게 된다.

