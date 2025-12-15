군함도·731부대 소환한 중국…‘도덕성’ 문제 삼아 日 흔들기

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언 이후 중국의 대일 압박이 거세지는 가운데, 중국 관영 인민일보가 군함도 강제 노역과 731부대 생체실험 등 일제의 만행을 부각했다. 대만 문제를 둘러싼 안보 논쟁을 일본의 과거사와 도덕성 문제로 전환해 국제사회의 공감대를 확보하고, 일본의 대만 개입 명분을 흔들려는 전략으로 풀이된다.

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합

중국공산당 기관지 인민일보는 15일 ‘역사를 직시해야만 더 나은 미래를 맞이할 수 있다’는 제목의 군함도 현지 취재 기사에서 “일본 군국주의가 시작한 침략 전쟁은 중국 인민에 재앙을 가져왔고, 강제 징집과 중국 노동자를 노예화한 것은 중대한 범죄였다”면서 “전쟁 기간 일본 정부는 국내 노동력 부족을 메꾸기 위해 중국에서 노동자 약 4만명을 징용해 고된 노역을 시켰고, 7000명 가까이가 가혹한 환경에서 사고·질병 등으로 숨졌다”고 썼다.

신문은 대표적인 강제 징용 지역인 군함도에 대해 1890년 일본 미쓰비시가 매입·개발한 뒤 석탄 산업 기지로 발전했다면서 “1939년 한반도에서 노동자를 대규모로 징용한 뒤 1943년 중국의 전쟁 포로 역시 대대적으로 징용해 중국과 한반도 노동자들 상당수가 목숨을 잃었다”고 설명했다.

또 군함도의 채굴 작업이 해수면 1000ｍ 아래 고온다습한 환경에서 이뤄졌다는 점과 1944년 가스 누출 사고 당시 일본 측이 입구를 봉쇄하고 작업을 거부한 중국 노동자들을 구금·구타하는 등 비인도적 행위가 자행된 점도 덧붙였다.

신문은 일본이 군함도를 유네스코(UNESCO) 세계유산에 등재하면서 강제 동원 역사를 충분히 소개하기로 했던 약속을 지키지 않고 있다는 사실도 강조했다.

인민일보는 이날 중요 국제 문제에 관한 자국의 입장을 설명하는 종소리(鐘聲) 논평 코너를 통해 88년 전 일본의 난징대학살과 731부대 생체실험 등 문제도 거론했다.

중국 인민일보의 12월 15일자 군함도 현장 취재 기사.

논평은 “일본은 지금껏 진정으로 역사적 죄책을 반성한 적 없고, 우익 세력의 역사를 뒤집으려는 처사는 멈춘 적이 없으며, 지금은 군국주의 부활 추세까지 나타났다”면서 “다카이치 사나에 일본 총리가 취임한 뒤 전후 국제 질서와 관련한 대만 문제에서 심각한 도발을 하는 동시에 ‘비핵 3원칙’ 수정과 무기 수출 제한 완화, 국방 예산 지속 증액 등을 시도하고 있어 국제 사회의 경계가 필요하다”고 했다.

중국이 관영언론을 통해 일제 강점기 만행을 집중적으로 거론한 것은 대만 문제에서 일본을 국제사회의 비판과 검증 대상이 되도록 유도하려는 의도로 해석된다.

중국이 자국민에 일본 여행 자제령을 내리고 오키나와 인근에서 군사 훈련을 하는 등 일본을 전방위로 압박하는 가운데 일본 내부에서도 다카이치 총리의 발언이 외교적 부담을 키웠다는 지적이 나오고 있다.

일본 내 중국전문가인 아코 도모코 도쿄대 교수는 지난 11일 외신 대상 설명회에서 “다카이치 총리의 대만 관련 발언은 중국에 대한 전략적 정책이 없기 때문에 나온 것”이라며 “일본은 중국이 어떤 특징을 가졌는지, 중국 주장에 어떤 의도가 있는지 확실히 분석하지 않고 있다”고 꼬집었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지