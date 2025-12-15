세계일보

[포토] '하트맨' 주역들 한자리에

입력 : 2025-12-15 14:30:22 수정 : 2025-12-15 14:30:21
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

배우 박지환, 권상우, 문채원, 피오(사진 왼쪽부터)가 15일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 ‘하트맨’ 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

 

‘하트맨’은 돌아온 남자 승민(권상우)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하지만, 첫사랑에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디로 내년 1월 14일 개봉한다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

