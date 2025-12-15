이태훈 대구 달서구청장, 20일 자서전 출판기념 북콘서트

이태훈 대구 달서구청장은 20일 오후 달서구 웨딩비엔나 컨벤션홀 4층에서 자신의 저서 ‘이태훈의 길’(부제:달서 10년, 대구 중심에 서다) 출판을 기념하는 북콘서트를 개최한다고 15일 밝혔다.

이 책은 단순한 행정 성과집을 넘어 한 지방 행정가가 걸어온 길을 통해 ‘사람과 도시가 함께 성장해 온 과정’을 담담히 기록한 자서전이다.

책에는 경북 의성 출신인 이 구청장이 유년 시절부터 공직에 입문해 체득한 책임감과 균형 감각, 다양한 지면을 통해 꾸준히 발표해 온 기고문 속에 담긴 사유들을 하나의 흐름으로 묶었다.

구청장으로 재임한 지난 10년의 시간을 차분하게 회고하는 대목이 눈길을 끈다. 대구시 신청사 유치를 비롯해 아동친화도시 인증, 도심 생태축 복원, 결혼과 돌봄 중심 정책 등 굵직한 현안들은 단순한 ‘행정의 결과물’이 아닌, 시민들과 함께 이뤄낸 변화의 기록으로 재조명했다.

이태훈 대구 달서구청장. 대구 달서구 제공

성과의 크기보다는 그 과정 속에 담긴 사람들의 이야기에 집중했다는 점이 가장 큰 특징이다. 북콘서트는 저자와 독자가 자연스럽게 대화하는 토크 콘서트 형식으로 진행된다.

이태훈 구청장은 “이번 북콘서트가 화려함보다는 우리가 함께 걸어온 10년의 시간을 조용히 되새기고, ‘도시는 어떻게 변하는가’, ‘행정은 어디서 출발하는가’에 대해 시민들과 소통하는 자리가 되기를 바란다”고 말했다.

