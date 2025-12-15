'메이드 인 코리아' 현빈 "극중 캐릭터 위해 벌크업으로 14kg 증량"

배우 현빈이 15일 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자

배우 현빈이 디즈니+ 신작 '메이드 인 코리아' 속 캐릭터를 위해 증량한 몸이 배우 생활중 가장 컸다고 고백했다.

15일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서는 디즈니+ 오리지널 시리즈 드라마 '메이드 인 코리아'의 제작발표회가 진행됐다. 이날 현장에는 우민호 감독을 비롯해 배우 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 강길우, 노재원, 박용우가 참석했다.

'메이드 인 코리아'는 격동의 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 백기태(현빈)와 그를 막기 위해 벼랑 끝까지 추적하는 검사 장건영(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다.

극중 부와 권력에 대한 야망으로 권력의 정점에 오르려는 중앙정보부 과장 백기태(현빈)는 범죄 카르텔을 집요하게 쫓는 부산지방검찰청 검사 정우성(장건영)과 대립 구도를 갖는다.

현빈은 "시나리오를 보고 백기태의 욕망이 어디서부터 나왔을지 고민을 많이 했다. 기태가 어릴 적부터 가지고 있었던 결핍과 불안함이 있는데, 부와 권력이 정의가 되는 시대에 살아남아야 하는 지점을 쫓은 것 같다"며 "개인적인 성공도 있지만 가족을 지키려는 가장으로서의 책임감도 있다. 많은 감정과 생각들이 기태의 욕망을 키운 게 아닐까"라고 자신의 역할에 대해 설명했다.

작품 내에서 평소보다 몸이 커졌다는 질문에 "정확히 보셨다. 전작 '하얼빈' 때 감독님이 하신 말씀이 '현빈 씨 근육이 없으면 좋겠어요'였다. '하얼빈' 때는 운동을 하나도 안 해서 근육과 살을 둘 다 뺐고, '메이드 인 코리아' 에서는 13~14kg이 불었다"고 답했다.

이어 "증량한 이유는 (캐릭터가) 당시 중앙정보부 최고 권력기관에 속한 사람인데, 중앙정보부의 위압감이 그 사람 자체에도 드러났으면 좋겠다는 생각이 들었다"고 설명했다.

또한, 그는 "벌크업을 하고 운동해 근육을 붙였고, 식단은 다른 작품 캐릭터를 만들 때보다 조금 더 편하게 했다. 배우 생활을 하면서 (이번 작품이) 가장 큰 몸을 갖고 있고 여태 연기한 캐릭터 중 가장 크다"고 밝혔다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 드라마 '메이드 인 코리아'는 총 6부작으로 오는 24일 1-2회가 첫 공개되고 31일 3-4회, 내년 1월 7일 5회, 14일에 6회가 차례대로 공개된다.

