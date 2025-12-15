정부자산 처분, 부처 자체 전결로 못한다…300억이상 국회 보고, 50억이상 매각전문 심사기구 거쳐야

앞으로 50억원 이상 정부 자산 매각은 국유재산정책심의위원회 등 외부전문가가 참여하는 매각전문 심사기구 의결을 거쳐 처분된다. 그간 개별부처나 기관 자체 전결로 매각 이뤄져 절차가 불투명하다는 지적이 많았는데, 매각 대상 선정 및 가격 적정성에 대한 심사를 강화하겠다는 취지다. 헐값 매각 논란을 차단하기 위해 감정평가액보다 낮은 할인매각은 원칙적으로 금지되고, 공공기관 지분 매각 시 졸속 민영화가 되지 않도록 국회 소관 상임위 사전동의절차도 신설된다.

이재명 대통령이 지난 11일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 '2026년 대도약하는 경제, 신뢰받는 데이터' 기획재정부(국세청·관세청·조달청)-국가데이터처 업무보고에서 발언하고 있다. 대통령실 제공

기획재정부는 이런 내용을 담은 ‘정부자산 매각 제도개선 방안’을 15일 발표했다. 이번 조치는 앞서 이재명 대통령이 11월 초 정부 자산 매각을 전면 중단과 함께 제도 개선을 지시한 데 따른 것이다. 기재부는 이달 11일 대통령 업무보고에서 국유재산 가치 극대화 방안을 발표했는데, 이번에 제도개선 방안을 구체화했다.

방안에 따르면 정부자산 매각 관리체계 전면 개편된다. 정부는 각 부처(기관)별로 외부전문가가 참여하는 매각전문 심사기구를 신설해 매각 대상 선정부터 가격 적정성까지 검토하기로 했다. 지금까지는 각 부처 운영지원과장이나 기관 이사회 등이 전결 사항으로 정부 자산을 매각해 ‘깜깜이’ 논란이 있었는데, 이를 개선하겠다는 것이다. 300억원 이상 매각은 국무회의를 거쳐 국회 상임위에 사전보고 된다. 50억원 이상 정부 자산은 기재부에 설치돼 있는 국유재산정책심의위가, 50억원 미만은 각 부처 매각전문 심시기구에 보고돼 의결 절차를 거친다. 공공기관이 보유한 자산 매각 역시 소관 부처 매각심의위가 적정성을 따진 후 매각이 실시된다. 기재부에 따르면 2022년 5월부터 최근까지 매각 금액이 300억원 이상인 정부 자산 매각은 총 51건으로, 전체 매각 금액의 40%를 차지했다. 연평균 16건이다. 같은 기간 50억원 이상 매각은 330건으로, 전체 매각 금액의 65%에 해당했다.

다만 시장대응적 자산매각, 한국투자공사(KIC) 자산운용 등 상시적 매각활동은 보고대상에서 제외하고, 손실보상 등 법에 따른 의무 매각은 사후보고로 대체하기로 했다. 기재부 관계자는 “가급적 민간에 매각하기 보다는 공공주택공급, 신혼부부 임대 주택 등으로 가치를 증대시킬 수 있는 건 (국민들에게) 돌려준다는 쪽에 포커스를 뒀다”면서 “다만 상시적으로 매수, 매도해야 하는 고유 업무는 종전처럼 문제없이 이뤄진다”라고 말했다.

사진=뉴시스

헐값 매각 논란도 원천 차단한다. 그간 입찰매각은 2회 이상 유찰시 감정평가액 대비 최대 50%까지 할인 매각이 가능했다. 앞으로는 이런 할인매각을 원칙적으로 금지하고, 불가피한 경우에는 사전에 국유재산정책심의위 의결 등의 절차를 거치도록 했다. 아울러 10억원 이상 고액 감정평가시 한국감정평가사협회의 심사필증 발급을 의무화해 객관적으로 국유재산 가격을 평가하기로 했다. 수의계약도 합리적으로 정비된다. 2회 이상 유찰되거나 인접지 매각시 수의계약을 할 수 있는 조항이 시행령에 있었는데, 해당 조항은 삭제된다.

정부나 공공기관이 보유한 공공기관 지분 매각할 경우 국회 소관 상임위 사전 동의를 받아야 한다. 졸속 민영화 방지 차원이다. 현재는 정부나 공공기관이 보유한 공공기관의 지분 매각시 별도 사전절차가 없는 상황인데 이를 개선하겠다는 것이다.

정부 자산 매각 관련 정보공개도 확대된다. 정부자산 매각 결정시 즉시 입찰정보를 웹사이트(온비드)에 공개된다. 매각 후에는 매각자산 소재지, 가격 및 매각사유 등도 온비드에 공개된다. 다만 해당 정부 자산을 산 사람의 이름은 개인정보에 해당해 공개되지 않는다고 기재부는 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지