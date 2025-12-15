중·일 갈등에…반세기 만에 ‘판다 없는 나라’ 되는 日

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언으로 중·일 관계가 험악해짐에 따라 일본이 반세기 만에 ‘판다 없는 나라’가 될 가능성이 커졌다.

아사히신문은 15일 일본에 남은 마지막 판다인 도쿄 우에노 동물원의 쌍둥이 자이언트판다 샤오샤오와 레이레이가 다음달 하순 중국에 반환된다고 도쿄도 관계자를 인용해 보도했다.

도쿄 우에노 동물원의 쌍둥이 자이언트판다 레이레이. EPA연합뉴스

도쿄도는 내년 2월20일 반환 기한을 앞두고 중국 측과 교섭을 벌였지만 기한 1개월 전에 반환하기로 결정됐다. 도쿄도는 조만간 세부 반환 일정을 공표할 예정이다.

수컷인 샤오샤오와 암컷인 레이레이는 2021년 우에노 동물원에서 태어났다. 지난해 9월 중국에 반환된 리리와 싱싱의 새끼이다. 이들 사이에서 쌍둥이보다 먼저 태어난 샹샹은 2023년 2월 먼저 반환됐다.

이들 쌍둥이 판다는 와카야마현 테마파크 ‘어드벤처 월드’가 중국과 ‘자이언트판다 보호 공동 프로젝트’ 계약을 체결해 사육 중이던 4마리를 지난 6월 일제히 반환하면서 일본에 남은 마지막 판다가 됐다.

일본은 중국 측에 새로운 판다의 대여를 요구하고 있지만, 실현 가능성은 불투명하다. 적어도 샤오샤오와 레이레이가 반환되기 전 신규 대여는 어려워 보인다고 아사히는 전했다. 다카이치 총리의 대만 발언으로 중국이 강하게 반발하고 있는 터여서, “이런 상황에서 새로운 대여는 무리”라고 도쿄도 관계자는 말했다.

새로운 대여 없이 쌍둥이 판다가 반환되면 1972년 중·일 수교 이후 처음으로 일본에서 판다가 사라지게 된다. 판다는 양국 국교가 정상화한 1972년 10월 캉캉과 란란이 우에노 동물원에 선물 형식으로 들어오면서 처음 일본 땅을 밟은 후 그간 30여 마리가 판다 보호를 위한 공동 연구 대여 등 형식으로 일본에서 사육됐다.

그러나 2011년 리리와 싱싱을 마지막으로 일본에 대한 중국의 판다 대여가 중단됐다. 해외에서 태어난 자이언트판다도 성체가 되는 만 4세 전후에는 중국에 반환하도록 하고 있어 일본 내에는 현재 샤오샤오, 레이레이 쌍둥이만 남은 상태다.

중국은 전 세계에서 자국에만 있는 자이언트판다를 우호 관계를 맺은 국가에 선물하거나 대여하는 형식으로 ‘판다 외교’를 펼쳐왔다.

