6년 만에 70억 뛴 청담동 빌딩, 주인은 ‘구독자 3190만’ 어린이 유튜버

수많은 구독자 수를 보유한 어린이 유튜브채널 ‘보람튜브’가 매입한 강남 빌딩의 자산가치가 6년 만에 약 70억원 상승한 것으로 알려져 눈길을 끌고 있다.

사진='보람튜브 브이로그' 캡처

15일 빌딩로드부동산중개법인에 따르면 ‘보람튜브 브이로그’ 등을 운영하는 보람패밀리는 지난 2019년 서울 강남구 청담동에 있는 빌딩을 법인 명의로 95억원에 매입했다.

매입한 건물은 지하 1층~지상 5층 규모로 1975년 준공돼 2017년 전면 리모델링을 거쳤다. 서울 지하철 7호선과 수인분당선이 만나는 강남구청역까지 도보 3분 거리로 교통 접근성이 좋은데다 선릉로 대로변과 이면도로가 만나는 코너 부지에 자리해 가시성이 좋다는 평가를 받고 있다. 현재 이 건물엔 편의점, 카페, 네일숍, 미용실, 피부관리실, 사무실 등의 업종이 입점해 있다.

등기부등본에 따르면 매입 당시 채권최고액은 90억원으로 설정됐다. 통상적인 근저당권 설정 비율(채권최고액의 약 120%)을 고려하면 실제 대출금은 약 75억원 수준으로 추정된다. 여기에 취득세, 법무비, 중개수수료 등을 포함한 총 매입원가는 약 100억 5000만원이며, 자기자본 투입액은 약 25억 5000만원으로 분석된다.

최근 인근 거래 사례 역시 자산가치 상승을 뒷받침한다. 건물 맞은편에 있는 노후 빌딩은 지난 1월 3.3㎡(평)당 1억 7700만원에 거래됐고, 선릉로 대로변 빌딩은 3.3㎡당 2억 1800만원에 매각됐다. 현재 해당 일대 대로변 빌딩 매물의 호가는 3.3㎡당 2억 3000만~2억 5000만원 선에서 형성돼 있다.

건물 연식과 리모델링 이력 등을 고려할 때, 해당 빌딩의 적정 단가는 3.3㎡당 약 2억 1000만원 수준으로 평가된다. 이를 대지면적 약 258㎡에 적용하면 추정 시세는 약 164억원으로, 매입 이후 6년 만에 약 70억원의 평가 차익이 발생한 셈이다.

보람튜브는 보람(12)양이 가족들과 함께 장난감을 가지고 놀거나 요리하는 모습을 담은 콘텐츠로 많은 사랑을 받고 있다. 현재 ‘보람튜브 브이로그’ 채널의 구독자 수는 약 3190만명에 달한다.

