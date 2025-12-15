송지효, 런닝맨 멤버들도 충격…“8년 연애한 남친 있었다”

SBS ‘런닝맨’ 화면 캡처

배우 송지효가 8년간 만난 남자친구가 있다고 밝혔다.

지난 14일 방송한 SBS ‘런닝맨’에서는 송지효, 지석진, 강훈이 이상형에 대해 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 유재석은 지예은에게 “오늘 강훈이가 왔지만 관심은 없는 거 아니냐. 강훈이가 사귀자고 하면 어떻게 할 거냐”라고 말을 꺼냈다. 이에 지예은은 “관심은 없는데 사귀자고 하면 사귈 것 같다”고 말해 웃음을 자아냈다.

또 다른 차량에서 이동 중이던 지석진은 강훈에게 “너는 약간 자그마한, 귀여운 스타일 좋아하는 것 같다”고 말했다. 자연스럽게 이상형 토크로 이어졌고, 지석진은 송지효에게 “넌 마지막 남자친구를 언제 만났냐”고 물었다.

송지효는 "4~5년 된 것 같다. 런닝맨 할 때 한 8년 오래 만났다"고 답했다.

지석진은 "방송 나가도 되냐. 우리가 아는 그 사람이냐"면서 "말도 안 된다. 진짜 몰랐다. 우리 모르게 그렇게 만나냐. 대단하다. 8년을 만나다니, 장난 아니게 만났다. 진짜 쇼킹하다. 거의 최초 고백 아니냐"며 놀랐다.

송지효는 "그 사람 아니"며 "(멤버들이) 전혀 모르는 사람이다. 안 물어봐서 나도 얘기 안 했다"고 설명했다.

강훈은 "8년이면 헤어졌을 때 진짜 힘들었겠다"며 공감했고, 제작진은 "김종국 결혼 소식보다 더 놀랐다"고 했다.

