부자 많은 나라 한국?...매년 10%가량 증가해 47만명 넘어

게티이미지뱅크

한국 부자 수가 15년 새 13만명에서 47만6000명으로 매년 10% 가량 증가한 것으로 나타났다. 이들이 보유한 총 금융자산 규모는 올해 3000조원을 첫 돌파했다.

14일 KB금융지주 경영연구소가 발간한 '2025 한국 부자 보고서'에 따르면 한국 부자 수는 2011년 13만명에서 올해 47만6000명으로 연평균 9.7%씩 증가했다.

전체 인구에서 한국 부자가 차지하는 비중은 2011년 0.27% 수준이었으나, 꾸준히 증가해 올해 0.92%까지 확대됐다.

같은 기간 총인구 증가율이 연평균 0.5%에 불과한 점에 비춰보면 증가세가 매우 가파른 셈이다.

한국 부자가 보유한 총 금융자산은 올해 3066조원으로 주식 강세장에 힘입어 지난해(2826조원) 대비 8.5% 증가했다.

이는 전체 가계 금융자산 증가율(4.4%)보다 2배 높은 것으로 일반 가계보다 부를 빠르게 쌓았다는 얘기다.

전체 가계의 금융자산은 총 5041조원으로, 이 중 부자들의 금융자산이 60.8%를 차지하는 것으로 나타났다.

부자들 중 금융자산 규모가 10억~100억원 미만인 '자산가'는 올해 기준 43만2000명(90.8%), 100억~300억원 미만인 '고자산가'는 3만2000명(6.8%), 300억원 이상인 '초고자산가'는 1만1000명(2.5%)으로 나타났다.

2020년부터 5년새 자산가는 10만8000명 늘어 연평균 5.9% 늘어난 반면, 초고자산가는 같은 기간 5000명 늘어 연평균 12.9%의 증가율을 보였다.

초고자산가의 자산이 큰 폭 불어나면서 부자들 사이에서도 자산과와 초고자산가의 양극화가 커지는 모습을 보였다.

한국 부자들은 총 자산이 100억원은 돼야 부자라고 봤다. 부자의 최소 자산 기준은 부동산 자산 50억원, 금융자산 40억원, 기타자산 8억원이었다.

부를 이룬 원천으로는 1순위가 '사업소득(34.5%)'이었고, '부동산투자 이익(22%)', '금융투자 이익(16.8%)', '상속·증여(16.5%), '근로소득(10.35)' 순이었다. 지난 2011년 조사에서는 '부동산 투자'가 45.8%로 쏠림 현상이 뚜렸했지만, 사업소득으로 옮겨갔고 투자 등을 통해 이익을 늘린 경우가 증가했다.

KB금융지주 경영연구소 황원경 부장은 "한국 부자의 지난 15년 발자취에 대한 심층 분석을 통해 한국 부자가 부를 축적해 온 과정에서 터득한 부에 대한 철학과 실전 행태를 살펴보고, 이들이 전하는 성공적인 자산관리를 위한 지혜를 참고해 미래의 부자가 새롭게 부의 길에 올라설 수 있기를 기대한다"고 말했다.

한편 2025 한국 부자 보고서는 지난 7월 21일부터 8월 31일까지 한국 부자 400명을 대상으로 실시한 설문조사와 별도 패널을 대상으로 한 개인 심층인터뷰 결과를 토대로 작성됐다. 자세한 내용은 KB금융지주 경영연구소 홈페이지에서 확인할 수 있다.

