내년 중간선거 낙관못하는 트럼프…"경제성과 전달에 시간 걸려"

도널드 트럼프 미국 대통령이 내년 11월 치러지는 미 중간선거 결과를 낙관적으로 예상하지 않고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 14일(현지시간) 전했다.



대통령의 임기 중반에 치러지는 중간선거는 연방 하원(435석) 전원과 상원(100석)의 약 3분의 1을 선출한다. 현재 공화당은 상·하원 과반을 차지하고 있는데, 하원 선거에서 질 경우 트럼프 대통령 '레임덕'이 가시화할 수 있다는 전망이 나온다.

트럼프 대통령은 WSJ과의 지난 12일 인터뷰에서 "나는 역사상 가장 위대한 경제를 만들어냈다. 하지만 사람들이 이 모든 것을 이해하는 데는 시간이 좀 걸릴 수 있다"고 말했다.



트럼프 대통령은 "역사상 어느 나라보다도 더 많은 돈이 미국에 투자되고 있다. 주식시장은 사상 최고치를 기록했다. 나는 국경을 닫았다"고 강조했다.



이어 "(관세 정책 등으로) 우리나라로 쏟아져 들어오고 있는 모든 돈이 지금 자동차 공장, 인공지능(AI) 등 많은 것들을 짓고 있다"면서도 "그것이 유권자에게 어떻게 연결될지는 말하기 어렵다. 내가 할 수 있는 건 내 일을 하는 것뿐"이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 경제 문제의 해결 능력을 앞세워 재집권에 성공했으나, 두번째 임기 1년도 되기 전에 물가와 가계의 지불능력 문제 등으로 지지율 하락에 직면하고 있다. 그는 전임 조 바이든 행정부에서 이 같은 인플레이션을 물려받았다는 입장이다.



그러면서 자신의 관세 정책에 대해 대법원이 불리한 판결을 내릴 경우 "미국에 끔찍한 일이 될 것"이라며 다른 법률을 동원해 다시 관세를 부과할 수 있지만, 이는 "그렇게 빠르지 않다. 국가 안보에도 그만큼 좋지 않다"고 지적했다.



트럼프 대통령은 2기 행정부의 경제적 성과를 자평하고 관세의 정당성을 주장하면서도 역대 선례를 볼 때 자신이 중간선거에서 승리를 낙관하기는 어렵다는 '현실'은 인정했다.



트럼프 대통령은 "대통령직을 성공적으로 수행했던 사람들조차도" 중간선거에서 졌다면서 "우리는 이겨야 한다. 하지만 알다시피 통계적으로는 이기기가 매우 어렵다"고 말했다.



제2차 세계대전 이후 중간선거에서 소속 정당의 하원 의석을 늘린 대통령은 1998년 빌 클린턴, 2002년 조지 W. 부시 등 2명에 불과하다고 WSJ은 짚었다.

