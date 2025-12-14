경찰, ‘진술 번복’ 윤영호 2차 조사 검토

경찰이 여야 정치권 인사의 세계평화통일가정연합(통일교) 금품 수수 의혹과 관련해 조만간 강제수사에 착수할 전망이다. 적용 가능성이 있는 일부 혐의의 경우 공소시효가 지났을 가능성이 제기되면서 이른 시일 내 혐의를 구체화해야 할 필요성이 있어서다.



14일 경찰에 따르면 통일교 의혹을 수사 중인 경찰청 특별전담수사팀은 주말 내내 민중기 특검으로부터 넘겨받은 수사기록과 윤영호 전 통일교 세계본부장의 진술을 검토하는 한편 관련자 소환 일정을 조율 중이다.



윤 전 본부장은 5일까지 더불어민주당 측에 대한 지원을 언급하며 ‘폭로’를 예고했지만 실제 최후변론 과정에선 별도 언급을 하지 않았는데, 11일 접견 조사에서도 구체적인 진술을 하지 않았을 가능성이 있다.



경찰은 윤 전 본부장에 대한 2차 조사가 필요하단 입장이다.



경찰이 현재까지 피의자로 입건했다고 확인한 건 윤 전 본부장과 함께 전재수 전 해양수산부 장관, 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원 등이다.



경찰은 윤 전 본부장이 특검·법정에서 한 진술, 특검이 확보한 윤 전 본부장과 이모 전 통일교 부회장 간 녹취록 등을 분석하며 정조준할 만한 혐의 사실을 가려내는 데 주력하고 있다. 특히 금품의 ‘대가성’ 입증 가능성을 판단할 수 있는 정황을 추려내는 데 공을 들이는 것으로 전해졌다. 윤 전 본부장이 2018∼2020년 금품을 건넸을 경우, 대가성 입증 없이도 적용 가능한 정치자금법 위반 혐의는 공소시효(7년)가 이미 지났거나 임박했을 가능성이 있기 때문이다.



경찰은 출국금지 조치가 이뤄진 전 전 장관 등에 대한 계좌추적, 압수수색 등 강제수사에도 나설 것으로 예상된다. 12일 전 전 장관과 함께 입건된 임 전 의원, 김 전 의원 등 3명에 대해 출국금지 조치를 해놓은 상태다. 경찰 관계자는 “공소시효 등 사안의 특수성을 고려해 신속하게 수사할 것”이라고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지