서대문구, 주민 생활체육 시설 확충 앞장

서울 서대문구 명지대 MCC관 1층에 ‘서대문구 다목적 체육 시설’이 문을 열고 15일 운영을 시작한다.



14일 구에 따르면 서대문구 다목적 체육 시설은 총면적 918㎡ 규모로 농구, 배드민턴, 탁구, 피클볼(테니스·배드민턴·탁구 요소가 합쳐진 라켓 스포츠)을 즐길 수 있다. 4타석 규모의 스크린 파크골프장도 이용 가능하다. 지난 7월 착공해 사업비 15억원이 투입됐다.



이용 대상은 서대문구민이다. 이달 말까지 무료 개방 후 유료로 전환된다. 대관은 내년 1월2일부터 서울시 공공 서비스 예약 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 스크린 파크골프장은 당일 현장에서 무인 단말기(키오스크)로 신청받는다.



앞서 지난 12일 시설 현장에서 열린 개관식에는 이성헌 서대문구청장, 시·구의원, 임연수 명지대 총장과 학교 관계자, 지역 주민 등 350여명이 참석해 지역의 새로운 생활체육 시설 조성을 축하했다.



이 구청장은 이날 개관식 인사말에서 “개관을 기다려 준 주민들에게 감사드린다”면서 “생활체육 활성화를 위해 앞으로도 관련 인프라 확충을 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

