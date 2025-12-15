시리아서 미군 피격으로 3명 사망… 트럼프 “IS의 공격, 보복할 것”

시리아에서 작전 중이던 미군 2명과 미국인 통역사 1명이 총격을 받아 숨졌다. 이슬람국가(IS) 사상을 가진 시리아 군인의 소행으로 추정된다.

13일(현지시간) 시리아 국영 SANA통신 등에 따르면 시리아 중부 팔미라에서 미군과 시리아 보안군이 함께 야간 정찰에 나섰다가 공격을 받았고, 공격범은 즉각 사살됐다. 중동 지역 미군을 총괄 지휘하는 미 중부사령부는 “ISIS(미군의 IS 호칭) 소속 무장괴한 1명의 공격으로 미군 2명과 민간인 1명이 사망했고, 미군 3명이 부상했다”고 밝혔다. 시리아 독재자 바샤르 알아사드 정권이 몰락한 뒤 1년 만에 처음으로 미군 측 사상자가 발생했다.

시리아에서 작전 중인 미군. CENTCOM 제공

시리아 측 설명은 ‘공격자 신분’에 초점이 맞춰졌다. 누르 에딘 알바바 시리아 내무부 대변인은 “공격범은 내무부 산하 보안군 소속”이며, 최근 신원조사 과정에서 ‘타크피리’ 사상을 지녔을 가능성이 포착됐다고 밝혔다. 타크피리는 IS 등 수니파 이슬람 극단주의 무장조직을 가리키는 표현이다. 알바바 대변인은 범행 전에 용의자를 해고할 결정을 내렸지만, 실제 해고되기 전 사건이 벌어졌다고 해명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “이번 사건은 미국과 시리아를 겨냥한 ISIS의 공격”이라며 “강력한 보복이 있을 것”이라고 밝혔다.

미군은 최근 시리아 보안군과 함께 시리아 내 IS 잔당 소탕 등을 위해 연합 군사작전을 펴왔다. IS는 세력이 크게 약화했지만 여전히 세계 곳곳에서 테러와 선동을 이어가고 있다. 아흐메드 알샤라 시리아 대통령이 지난달 워싱턴을 찾아 트럼프 대통령과 회담하는 등 미국과 시리아의 관계 복원이 추진되던 시점에 이번 사건이 발생하면서, 양국 관계 정상화에 부담이 될 수 있다는 관측이 제기된다.

