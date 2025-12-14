李 대통령 "민주당 70년, 민주주의 역사…원팀으로 빛의 혁명 완수"

이재명 대통령은 14일 더불어민주당 '당원의 날'을 맞이해 "민주당이 걸어온 70년은 민주주의를 지키고 국민의 더 나은 삶을 만든 영광의 역사"라고 평가했다.



이 대통령은 이날 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '더불어민주당 창당 70주년 기념 당원의 날 행사'에서 강훈식 대통령 비서실장이 대독한 축사를 통해 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 지난 11일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 농림축산식품부(농촌진흥청·산림청)-고용노동부 업무보고를 마친 뒤 행사장을 나서고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 "1년 전 오늘 국회는 국민의 명령을 받들어 윤석열을 탄핵했다. 국민을 이기는 권력은 없다는 진리를 온몸으로 증명했다"며 "칼바람 같은 추위를 견디며 어둠을 물리치고 빛을 되찾아주신 여러분을 사랑한다"고 말했다.



이어 "위대하고 큰일일수록 혼자서는 할 수 없다. 세상을 바꾸는 것은 한 사람의 100걸음이 아니라 100사람이 함께 걷는 한 걸음"이라며 "지금까지 그랬듯 당원 동지들께서 앞장서달라. 더욱 단단한 '원팀'이 돼서 빛의 혁명을 완수하자"고 강조했다.



이 대통령은 "당원 동지들의 거침없는 행동력과 판단력, 굳건한 책임감이 이 나라의 국민 주권과 민주주의 헌정 질서를 바로 세운 가장 큰 원동력이었다. 그 간절하고 준엄한 명령을 한시도 잊지 않겠다"며 "5천200만 주권자의 충직한 일꾼으로서 국민이 주인인 나라를 향해 성큼성큼 나아가겠다"고 약속했다.



강 실장은 이 대통령의 축사를 대독하기에 앞서 "대통령께서 너무 오고 싶어 하시고 여러분들을 보고 싶어 하셨다"고 전했다. 이 대통령도 축사에서 스스로를 "20년 당원이자 대한민국 대통령 이재명"으로 소개하며 "오늘같이 뜻깊은 날 뜻깊은 자리를 빛내준 당원 여러분께 한 사람의 민주 당원으로서 감사의 마음을 전한다"고 덧붙였다.

