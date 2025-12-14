[속보] 대통령실 “이 대통령 ‘환단고기’ 발언, 특정 입장 옹호 아냐…역사관 정립 책임 묻는 취지”

14일 서울 시내의 한 대형서점에 한국 상고사(上古史)를 다룬 책 '환단고기'가 놓여 있다. 연합뉴스

14일 대통령실은 이재명 대통령이 정부 부처 업무보고 자리에서 “환단고기는 문헌 아닌가”라고 발언한 것과 관련해 “역사 관련 다양한 문제의식을 있는 그대로 연구하고, 분명한 역사관 아래 국가의 역사관을 수립해야 할 책임이 있는 사람들에게 그 역할을 다해 달라는 취지의 질문이었다”고 밝혔다.

김남준 대통령실 대변인은 이날 오후 용산 대통령실 브리핑에서 “대통령의 발언 결론을 보면 역사를 어떤 시각과 입장에서 볼 것인가가 중요하다는 문제 제기”라며 이같이 설명했다.

김 대변인은 “예를 들어 친일 협력에 대한 평가나 위안부 문제, 독도 영유권 주장 등과 관련해 어떤 문헌과 전문 연구에 근거해 그런 주장이 나오는지 묻지 않을 수 없다”며 “역사관을 어떤 시각과 입장에서 연구·수립하고 있는지, 제대로 된 역사관이 확립돼 있는지를 묻는 질문이었다”고 말했다.

그는 ‘환단고기를 연구하라는 뜻이냐, 아니면 잘못된 사서이니 배제하라는 입장이냐’는 질문에 대해 “국가의 역사관을 연구하고 수립하는 기관에서 답을 내놔야 할 부분”이라며 “그 답변을 국민이 보고 평가할 문제”라고 선을 그었다.

또 “이런 논란이 실제로 존재하는데도 언급 자체를 회피하는 것이 바람직한지에 대한 문제의식이 있었다”며 “역사관을 연구하는 기관이라면 논란이 되는 사안에 대해 명확한 입장을 갖고 있어야 한다는 취지”라고 덧붙였다.

김 대변인은 “대통령은 문제를 회피하는 방식으로 사안을 해결해 온 분은 아니다”라며 “논란이 있다면 짚고 넘어가는 것이 바람직하다는 판단에서 나온 발언으로 봐 달라”고 강조했다.

앞서 이 대통령은 전날 정부 업무보고에서 박지향 동북아역사재단 이사장에게 “역사 교육과 관련해 이른바 ‘환빠(환단고기 추종자) 논쟁’이 있지 않느냐”며 “동북아역사재단은 고대 역사 연구를 하지 않느냐”고 질문했다.

이에 박 이사장이 환단고기를 위서로 본다는 취지로 답하자, 이 대통령은 “결국 역사를 어떤 시각과 입장에서 볼 것인가 하는 근본적인 입장 차이”라고 정리했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지