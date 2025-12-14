'이혼 후 동거' 함소원 "싸우기 바빠, 왜 같이 사는지 모르겠다"

함소원과 진화. 함소원 인스타그램 캡처

방송인 함소원이 이혼한 전남편인 중국인 진화와의 동거 생활을 공개했다.

지난 13일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 예고편에서는 ‘화해 특집? 한 지붕 이혼 가족’이라는 주제로 다음 주 방송이 예고됐다.

이날 예고 방송에서는 함소원이 출연해 “이혼한 지 2년이 넘었다”라면서 이혼 후 한국으로 돌아와 바쁜 싱글맘의 삶을 살고 있다고 밝혔다. 함소원이 청소와 요리를 하는 등 일상생활을 이어가는 가운데 전남편 진화가 등장해 시청자들의 이목이 쏠렸다.

함소원이 이혼한 전남편과의 동거 생활을 공개했다. MBN '속풀이쇼 동치미' 캡처

함소원은 ‘한 지붕 이혼 가족’이 된 사연에 대해 “왜 한 지붕 이혼부부가 됐는지 저도 진짜 잘 모르겠다”고 털어놓았고, 진화와 만나기만 하면 언성을 높이며 말다툼을 하는 모습이 포착되기도 했다.

함소원은 “답답할 때가 많다”고 토로하는 등 스트레스를 받는 상황인 듯 보였다.

이에 정신과 전문의 이광민은 “지금 정도가 딱 좋다”라는 의견을 밝혔고, 가수 박선주는 “서로에게 상처가 될 것 같다”고 우려의 시선을 보냈다. 노사연은 “딸이 걱정된다”고 조심스레 의견을 밝혔다.

만나기만 하면 싸우는 두 사람. MBN '속풀이쇼 동치미' 캡처

한편, 함소원은 18세 연하의 진화와 결혼해 딸을 뒀으나 결혼 5년 만인 2022년 이혼했다. 함소원은 당시 사회관계망서비스(SNS) 라이브 방송을 통해 “이혼한 지 2년이 지났다”고 밝혔으며, 딸을 위해 동거하고 있다고 이야기했다.

이에 두 사람은 이혼 후에도 육아와 비즈니스를 함께 하며 관계를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지