설운도, 양평 대저택 공개…"시가 수억 수석 1000개 전시"

트로트 가수 설운도가 '설운돌'로 불리게 된 배경을 공개한다.

14일 오후 4시40분 방송하는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'('사당귀') 335회에선 가수 임영웅을 배출한 오디션 '도전 꿈의 무대'의 MC 엄지인이 직접 경쟁에 나서는 모습이 그려진다.

음치 박치인 엄지인은 '아침마당' 베프인 설운도에게 SOS를 청한다. 엄지인은 남현종, 김진웅

설운도의 양평집에 직접 찾아간 엄지인, 남현종, 김진웅 아나운서와 함께 돌한개도 허투로 보면 안 되는 설운도의 양평 대저택을 찾는다.

설운도의 대저택은 그야말로 '돌 박물관'이다. 넓디 넓은 거실과 주방에는 구석구석 수석이 자리해 자태를 뽐내고 있었다. 수석을 위한 룸이 따로 구별돼 하나의 커다란 '돌 박물관'이라 모두를 깜짝 놀라게 한다.

설운도는 한 손에 스프레이를 꼭 쥔 채, 수석 하나를 설명할 때마다 물을 뿌려 각별한 마음을 드러낸다. 특히 오팔 원석, 에메랄드 원석에서 황금빛 황철석과 대나무 화석까지 그야말로 광물 컬렉션이다.

시가 수억에 달하는 1000여개의 수석이 집 곳곳에 자리한 모습에 설운도는 "우리 집에 오려면 구경 한 이틀 동안은 해야 한다"라고 밝힌다.

스페셜 MC 우주소녀 다영은 "제가 지금 '바디'를 할 때가 아닌 거 같아요. 당장 돌 캐러 가야겠어요"라고 너스레를 떨었다. 그러나 설운도는 "집사람은 나와 돌을 함께 집에서 내쫓고 싶어해요"라며 험난했던 지난 날을 떠올렸다.

특히 설운도는 음치 박치인 엄지인을 위해 마다가스카르에서 온 '자스파'라는 에너지원 돌을 소개한다. 득음을 절로 이뤄준다는 신비로운 비밀을 간직한 자스파를 영접한 엄지인은 배 위에 돌을 얹은 채 득음을 향해 피나는 연습에 돌입한다.

제작진은 "설운도가 인증한 '자스파'는 영험한 힘을 발휘할 수 있을지 본 방송을 기대해달라"고 청했다.

<뉴시스>

