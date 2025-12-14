SK하이닉스·네이버·삼성전자도 아니었다…가장 취직하고 싶은 직장은? [수민이가 궁금해요]

구직자와 직장인이 가장 일하고 싶은 기업으로 CJ올리브영이 꼽혔다. 구직자들이 기업을 선택할 때 기준인 연봉과 브랜드 인지도, 조직 분위기 등에서 높은 점수를 받았다.

CJ올리브영 전경

13일 진학사 캐치에 따르면 구직자 및 직장인 3079명을 대상으로 실시한 ‘2025 올해의 기업’ 조사 결과 CJ올리브영(20%)이 SK하이닉스와 삼성전자를 제치고 1위에 올랐다. 해당 조사는 매년 캐치 사이트 내 기업 콘텐트 조회수가 높은 40개 기업을 대상으로 투표해 순위를 매긴다.

작년에 3위를 기록했던 CJ올리브영은 K-뷰티 인기에 힘입어 글로벌 경쟁력이 강화한 이점 등으로 조사 이래 처음으로 1위를 차지했다.

지난해 1위였던 SK하이닉스(15%)는 한 계단 밀려 2위, 네이버(8%)가 3위를 차지했다. 현대자동차와 삼성전자(이상 7%)가 공동 4위에 자리했다. 이어 CJ제일제당(5%·6위), 카카오페이·아모레퍼시픽(이상 2%·공동 7위), 삼성바이오로직스(2%·9위), 한화에어로스페이스(2%·10위) 순이었다.

응답자들은 기업을 선택할 때 연봉·보상(48%)을 가장 중요하게 따지는 것으로 나타났다. 이어 브랜드 인지도(21%), 전공·관심 분야 부합(11%), 워라밸(10%), 조직 문화·분위기(5%), 고용 안정성(4%), 사회적 가치·ESG(1%) 순으로 조사됐다.

올리브영N 성수 매장 내 ‘웰니스에딧(Wellness Edit)관. CJ올리브영 제공

한편 CJ올리브영은 올해 1월부터 11월까지 전국 오프라인 매장에서 발생한 방한 외국인 누적 구매 금액이 1조원을 달성했다. 이 금액은 3년 전인 2022년 연간 실적과 비교해 26배 커졌다. 이는 올리브영 매장이 한국 여행 필수 코스로 자리 잡은 덕택이다.

올리브영 관계자는 “오프라인 전체 매출에서 외국인의 비중이 2% 수준에서 올해는 처음으로 25%대를 기록했다”며 “방한 외국인 구매액 1조 달성은 중소·인디 브랜드가 올리브영을 통해 전 세계 고객을 만나며 함께 이룬 성취라는 점에서 의미가 깊다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지