유통업계, 러닝 열풍에 가볍고 부담 없는 ‘제로 칼로리’ ‘논알코올’ 인기

국내 러닝 인구가 1000만명을 넘어서는 등 러닝이 메가 트렌드로 부상하면서 운동 후 갈증 해소는 물론 기분 전환을 더할 수 있는 음료가 덩달아 인기다.

이에 유통업계는 ‘제로 칼로리’, ‘논알코올’ 등 청량함과 가벼움을 앞세운 제품을 선보이며 소비자들을 공략하고 있다.

14일 업계에 따르면 코카콜라의 파워에이드는 ‘파워에이드 제로 라임향’을 출시하며 제로 스포츠음료 라인업을 확장했다. 체내 에너지 생성에 필요한 비타민B를 함유해 운동 후 부족한 수분을 빠르게 충전할 수 있고, 제로 칼로리와 상큼한 라임향의 조합으로 운동 후 가볍게 갈증을 해소하기 좋아 러너들의 필수 음료로 주목받고 있다.

현대약품의 식이섬유 음료 브랜드 미에로화이바는 ‘미에로화이바 솔트레몬’를 선보이며 운동 후 수분 섭취가 필요한 러너들에게 새로운 선택지를 제안했다. 이탈리아 시칠리아산 레몬 농축액과 히말라야 핑크솔트 등 프리미엄 원료를 담았으며, 식이섬유 7000mg과 비타민C 30mg를 함유해 갈증 해소를 넘어 영양 보충까지 가능하다. 저당 설계로 칼로리 부담 없이 수분과 미네랄을 보충할 수 있어 러닝 후 수분 충전 음료로 인기를 얻고 있다.

편의점 업계도 스포츠음료를 선보이며 러너를 비롯한 운동족을 공략하고 있다. GS25는 영미권에서 품절 대란을 일으킨 글로벌 인기 스포츠 음료 ‘프라임 하이드레이션(PRIME HYDRATION)’을 국내 오프라인 단독으로 출시했다. 코코넛워터 기반의 저칼로리·저당 이온음료로, 비타민과 전해질 등 건강 요소를 두루 갖춘 것이 특징이다. 러닝을 비롯해 일상 속 운동을 즐기는 소비자들이 증가하면서 인기가 더 증가할 것으로 보인다.

비어케이가 수입 유통하는 글로벌 프리미엄 맥주 칭따오(TSINGTAO)의 ‘칭따오 논알콜릭’은 러닝 후 시원한 맥주 한 잔을 찾는 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있다. 논알콜릭 맥주는 땀 흘린 후 청량한 맥주 한 잔이 당기지만 운동 후 음주가 부담되는 상황에서 적절한 대안이 되고 있다. 칭따오 논알콜릭은 칭따오 브루어리 공법을 그대로 따르되 마지막 단계에서 알코올만 제거해 알코올 부담 없이 맥주 맛을 그대로 즐길 수 있다는 점이 인기 비결로 꼽힌다.

