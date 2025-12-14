유통업계, 연말 집콕족 겨냥 ‘OTT 간식’ 제안

연말을 앞두고 본격적인 강추위가 찾아오면서 야외 활동 대신 집에서 시간을 보내는 ‘집콕족’이 등장하고 있다. 특히 OTT 플랫폼을 중심으로 영화나 드라마, 예능 등 다양한 콘텐츠를 한 번에 몰아보는 이용 방식이 일상화되며 집콕 콘텐츠 소비가 더욱 활발해지고 있다.

14일 방송통신위원회가 발표한 ‘2024 방송매체 이용행태조사’ 결과에 따르면, 국내 소비자 OTT 이용률은 2024년 기준 79.2%로 집계됐다. 10~30대의 OTT 이용률은 최근 3년동안 95% 이상을 상회하고 있으며, 40대(90.7%)와 50대(85.9%)도 높은 수준을 기록하고 있다. OTT 이용 장소는 집이 76.6% 비율로 학교·직장(9.7%), 교통 수단(8.3%) 등을 크게 앞질렀다.

이처럼 추운 날씨로 인한 집콕족의 등장과 OTT 소비 행태가 겹치면서, 함께 즐길 수 있는 간편 간식에 대한 수요도 크게 증가하는 추세다. 특히 소비자 취향이 세분화되며 ‘단짠 조합’, ‘제철코어’, ‘레트로’ 등 다양한 트렌드를 반영한 제품이 주목받고 있다.

업계는 연말 집콕족을 위한 ‘OTT 간식’을 앞다투어 선보이고 있다. 장시간 OTT 시청에도 질리지 않는 프리미엄 스낵부터 달콤한 디저트, 옛 추억을 되살릴 수 있는 레트로 음료까지 다양한 제품들이 ‘OTT 필수템’으로 언급되고 있다.

대한제분은 겨울철 음료인 핫초코를 간편하게 즐길 수 있는 '곰표 자판기 핫초코 파우더'를 출시했다.

‘곰표 자판기 핫초코 파우더’는 1990~2000년대 학교·역사·문구점 등에서 쉽게 접할 수 있었던 자판기 핫초코 특유의 달콤하고 고소한 맛을 현대적으로 재해석한 제품이다. 따뜻한 물만 있으면 쉽게 제조할 수 있어 간편한 겨울철 간식으로 즐길 수 있다.

특히 이번 제품은 저당 제품으로 설계돼 당류 부담을 줄이면서도, 코코아 특유의 깊고 진한 풍미를 유지하도록 개발됐다. 스틱형 개별 포장으로 휴대성과 보관성이 우수하며, 미세 분말 타입으로 물에 잘 녹아 누구나 쉽게 즐길 수 있다.

바나나 전문 글로벌 청과 기업 스미후루코리아는 연말 집콕족 OTT 간식으로 감숙왕으로 만든 새로운 바나나 스낵, ‘바나밥 시즈닝 바나나칩’ 3종을 제안했다.

바나밥 시즈닝 바나나칩은 감숙왕 바나나의 찰진 식감과 달콤함을 살린 바나나칩에 다양한 맛의 시즈닝을 입힌 이색 스낵이다. ‘사워크림앤어니언맛’, ‘솔티드카라멜맛’, ‘김맛’ 등 3가지 맛으로 구성해 취향에 따라 골라 먹을 수 있는 간식으로 제격이다.

‘사워크림앤어니언맛’은 크리미한 사워크림에 고소한 어니언의 풍미가 어우러져 상큼·고소·짭짤한 맛의 균형을 살렸으며, ‘솔티드카라멜맛’은 달콤한 카라멜에 소금 한 꼬집을 더해 단짠단짠의 중독성을 극대화했다. ‘김맛’은 바삭한 바나나칩에 김 특유의 감칠맛을 입혀 색다른 고소함을 즐길 수 있는 것이 특징이다.

연세대학교 연세유업은 겨울철 대표 간식인 고구마를 활용한 ‘연세우유 고구마 디저트’ 3종을 출시했다.

‘연세우유 고구마 생크림빵’은 달콤하고 부드러운 고구마맛 슈크림을 가득 채웠으며, 군고구마의 풍미를 구현하기 위해 쫀득한 고구마 브륄레맛 무스를 더했다. 빵 시트 안쪽은 자색 고구마를 연상할 수 있도록 보라색 컬러를 활용했다.

‘연세우유 고구마 맘모스’는 꾸덕한 크림치즈 크림과 진한 고구마 무스 사이에 고구마 다이스를 넣어 보다 진한 고구마맛과 포만감을 살렸으며, ‘연세우유 고구마 크림 카스테라’는 폭신한 카스테라 시트에 고구마 크림을 채우고, 고구마 페이스트를 더해 부드러움 속에서도 식감을 살렸다.

