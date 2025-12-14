영양실조 반려견에 2살 여아 물려 숨져…죽음 내몬 부모

미국에서 영양실조 상태였던 반려견이 두 살배기 여아를 물어 숨지게 하는 사건이 발생해 충격을 주고 있다.

10일(현지시각) 뉴욕포스트에 따르면, 지난달 18일 록린 로즈 맥과이어(2)는 미국 오클라호마주 오클라호마시티의 자택에서 반려견에 물려 사망했다.

당시 경찰은 "아이가 숨을 쉬지 않는다"는 신고를 받고 출동했다. 집 안에서 발견된 록린은 동물의 공격으로 추정되는 심각한 상처를 입은 상태였다.

자택에서는 록린을 공격한 개를 포함해 반려견 총 4마리가 구조됐는데, 이 가운데 3마리는 영양실조 상태인 것으로 드러났다.

오클라호마시티 경찰서 딜런 쿼크 경사는 피플지와의 인터뷰에서 "아이는 사망한 채 발견되기 전 오랜 기간 동물들과 함께 한 방에 방치돼 있었다"고 말했다.

수사를 통해 이 같은 사실이 드러나자, 당초 2급 살인 혐의로 기소됐던 아이의 부모 조던 맥과이어(34)와 다르시 램버트(24)에게는 1급 살인과 동물 학대 혐의가 새로 적용되며 처벌 수위가 크게 높아졌다.

수사 당국은 "심각한 위험성을 알면서도 영양실조에 걸린 개와 아이가 함께 있도록 방치하는 등 악의적으로 아이를 보호하지 않았다"며 혐의가 상향 조정된 이유를 밝혔다.

램버트와 맥과이어는 유죄가 인정될 경우 종신형을 선고받을 수 있다.

<뉴시스>

