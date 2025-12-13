홍혜걸, 여에스더 우울증 공개한 이유… "결과적으론 좋아져"

여에스더가 자신의 우울증이 세간에 알려진 것과 관련된 심정을 털어놓았다. 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV' 영상 캡처

예방의학박사 여에스더가 자신의 우울증이 세간에 알려진 것과 관련된 심정을 털어놓았다.

지난 12일 유튜브 채널 ‘여에스더의 에스더TV’에는 ‘드디어 존댓말 쓰는 홍혜걸?! 여홍부부 새해 계획을 세우다’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 홍혜걸과 여에스더는 PD의 요청에 따라 ‘오늘의 대화 주제’로 ‘올해 있었던 일을 되돌아보고 새해 계획을 세우는 연말 토크’를 진행했다.

여에스더는 2025년을 ‘역동의 해’라고 정의했는데, 그는 “건강기능식품 시장에서 새로운 ‘국민영양 프로젝트’를 시작했고 그다음에 혜걸 씨가 내가 다 죽어가는 사람처럼 페이스북에 글을 올려서 모든 언론사에 소식이 다 전해졌다”고 말했다.

홍혜걸은 변명하며 “근데 우리가 그렇게 유명한지 몰랐다”고 말했다. 그는 “왜냐하면 몇몇 지인들이 집사람과 연락이 안 된다는 거다”라면서 “그래서 이제 일일이 내가 설명해 드리다가 그럴 바에는 아예 이 상황을 솔직하게 얘기하자, 싶었다”고 말했다.

그는 “집사람이 워낙 우울증 때문에 아무 일도 하기 싫어하고 핸드폰에 누가 연락하는 것 자체가 큰 스트레스고 우리 집사람에게는 부담스러운 일이니 그걸 좀 이해해주십시오, 하고 올린 것이다”라고 말했다.

이에 여에스더는 “그걸 올릴 때 나한테 상의 한 번 하지 않고 올렸다. 그때 내가 우울증이 안 좋을 때니까 그렇게 나오면 내 병이 악화할 거라는 생각을 안 했느냐”라고 물었다.

홍혜걸은 “그렇긴 한데 결과적으로 좋아졌지 않느냐, 아무튼. 이제 당신에게 연락하는 사람 아무도 없고 연락이 많이 끊겼다”라면서 “그분들에게는 예의의 문제지만 집사람에게는 생존의 문제다. 그걸 사람들이 이해를 못 한다”라고 이야기했다.

